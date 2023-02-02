https://uz.sputniknews.ru/20230202/v-russkom-dome-otkroetsya-vystavka-ledyanaya-petlya-stalingrada-31913586.html
В Русском доме откроется выставка "Ледяная петля Сталинграда"
В Русском доме откроется выставка "Ледяная петля Сталинграда"
Подробнее о времени работы выставки - читайте в нашем материале.
2023-02-02T10:10+0500
2023-02-02T10:10+0500
2023-02-02T10:10+0500
культура
сталинград
выставка
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В четверг в Русском доме в Ташкенте откроется выставка Музея Победы "Ледяная петля Сталинграда". Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.Мероприятие, приуроченное к 80-летию победы в Сталинградской битве, является частью проекта "Шесть ударов Победы", посвященного переломным моментам в Великой Отечественной войне.Все желающие могут посетить выставку по адресу: Ташкент, улица Юнуса Раджаби, дом 63.Выставка будет работать по будням с 2 по 22 февраля. Время работы: с 15.00 до 17.00. Вход свободный.
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в русском доме откроется выставка ледяная петля сталинграда подробнее о времени работы выставки читайте в нашем материале
в русском доме откроется выставка ледяная петля сталинграда подробнее о времени работы выставки читайте в нашем материале
В Русском доме откроется выставка "Ледяная петля Сталинграда"
Подробнее о времени работы выставки - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В четверг в Русском доме в Ташкенте откроется выставка Музея Победы "Ледяная петля Сталинграда". Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
Мероприятие, приуроченное к 80-летию победы в Сталинградской битве, является частью проекта "Шесть ударов Победы", посвященного переломным моментам в Великой Отечественной войне.
Все желающие могут посетить выставку по адресу: Ташкент, улица Юнуса Раджаби, дом 63.
Выставка будет работать по будням с 2 по 22 февраля. Время работы: с 15.00 до 17.00. Вход свободный.