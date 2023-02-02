https://uz.sputniknews.ru/20230202/v-russkom-dome-otkrylas-vystavka-o-stalingradskoy-bitve---video-31937253.html
В Русском доме открылась выставка о Сталинградской битве - видео
В Русском доме открылась выставка о Сталинградской битве - видео
Гости Музея Победы могут получить информацию о битве за Сталинград и увидеть архивные фотографии.
2023-02-02T16:38+0500
2023-02-02T16:38+0500
2023-02-02T16:38+0500
инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане
выставка
вторая мировая война
музей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31928364_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_3b9753a30282d52f7a408ea3bf0a1ea3.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В Русском доме в Ташкенте открылась выставка Музея Победы “Ледяная петля Сталинграда”.Она приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает корреспондент Sputnik.На экспозиции посетители могут получить информацию о боях на Сталинградском направлении, но и увидеть ранее непубликовавшиеся архивные фотографии, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев.Выставка открылась 2 февраля и продлится до 22 февраля. Вход свободный.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31928364_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_cc1690efd87cea2d27f4db4cfca28a27.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео узбекистан ташкент русский дом в ташкенте россотрудничество вождаев выставка ледяная петля сталинграда сталинградская битва фотографии архивные ранее неопубликованные
видео узбекистан ташкент русский дом в ташкенте россотрудничество вождаев выставка ледяная петля сталинграда сталинградская битва фотографии архивные ранее неопубликованные
В Русском доме открылась выставка о Сталинградской битве - видео
Гости Музея Победы могут получить информацию о битве за Сталинград и увидеть архивные фотографии.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В Русском доме в Ташкенте открылась выставка Музея Победы “Ледяная петля Сталинграда”.
Она приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает корреспондент Sputnik
.
На экспозиции посетители могут получить информацию о боях на Сталинградском направлении, но и увидеть ранее непубликовавшиеся архивные фотографии, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев.
Выставка открылась 2 февраля и продлится до 22 февраля. Вход свободный.