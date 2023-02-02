https://uz.sputniknews.ru/20230202/v-russkom-dome-otkrylas-vystavka-o-stalingradskoy-bitve---video-31937253.html

В Русском доме открылась выставка о Сталинградской битве - видео

В Русском доме открылась выставка о Сталинградской битве - видео

Гости Музея Победы могут получить информацию о битве за Сталинград и увидеть архивные фотографии.

2023-02-02T16:38+0500

2023-02-02T16:38+0500

2023-02-02T16:38+0500

инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане

выставка

вторая мировая война

музей

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В Русском доме в Ташкенте открылась выставка Музея Победы “Ледяная петля Сталинграда”.Она приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает корреспондент Sputnik.На экспозиции посетители могут получить информацию о боях на Сталинградском направлении, но и увидеть ранее непубликовавшиеся архивные фотографии, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев.Выставка открылась 2 февраля и продлится до 22 февраля. Вход свободный.

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