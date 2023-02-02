https://uz.sputniknews.ru/20230202/v-samarkande-proydet-turisticheskiy-forum-international-travel-bazaar-2023-31912791.html
В Самарканде пройдет туристический форум "International Travel Bazaar 2023"
В Самарканде пройдет туристический форум "International Travel Bazaar 2023"
На мероприятии будут представлены выставочная и гастрономическая зоны, зона B2B встреч, а также инновационные туристические продукты.
2023-02-02T12:38+0500
2023-02-02T12:38+0500
2023-02-02T12:38+0500
туризм
самарканд
форум
туризм
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Туристический форум "International Travel Bazaar 2023" пройдет в Самарканде 10-11 февраля при поддержке Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Так, в мероприятии примут участие более 200 гостей. Они обсудят реальные кейсы, вызовы и туристические тенденции. В форуме примут участие туроператоры, гиды, рестораторы, отельеры и аффилированный с туризмом бизнес, представители креативных индустрий и государственного сектора.Известно, что на форуме выступят 40 спикеров из 9 стран. В программе форума:На мероприятии будут представлены выставочная и гастрономическая зоны, зона B2B встреч и презентации инновационных туристических продуктов.
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в самарканде пройдет туристический форум international travel bazaar 2023 на мероприятии будут представлены выставочная и гастрономическая зоны зона b2b встреч а также инновационные туристические продукты
в самарканде пройдет туристический форум international travel bazaar 2023 на мероприятии будут представлены выставочная и гастрономическая зоны зона b2b встреч а также инновационные туристические продукты
В Самарканде пройдет туристический форум "International Travel Bazaar 2023"
На мероприятии будут представлены выставочная и гастрономическая зоны, зона B2B встреч, а также инновационные туристические продукты.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik.
Туристический форум "International Travel Bazaar 2023" пройдет в Самарканде 10-11 февраля при поддержке Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Так, в мероприятии примут участие более 200 гостей. Они обсудят реальные кейсы, вызовы и туристические тенденции. В форуме примут участие туроператоры, гиды, рестораторы, отельеры и аффилированный с туризмом бизнес, представители креативных индустрий и государственного сектора.
Известно, что на форуме выступят 40 спикеров из 9 стран. В программе форума:
Круглые столы о тенденциях в туризме;
Панельные дискуссии на тему “Точки роста. Как сделать город мировой дестинацией №1” - для туроператоров и представителей связанного с туризмом бизнеса;
Воркшопы по формированию персонального бренда в социальных сетях, ресторанному сервису и мастер-классы от заметных практиков и лидеров отрасли из Узбекистана, России, Кыргызстана, Казахстана, Израиля, США и Германии.
На мероприятии будут представлены выставочная и гастрономическая зоны, зона B2B встреч и презентации инновационных туристических продуктов.