https://uz.sputniknews.ru/20230202/v-samarkande-proydet-turisticheskiy-forum-international-travel-bazaar-2023-31912791.html

В Самарканде пройдет туристический форум "International Travel Bazaar 2023"

В Самарканде пройдет туристический форум "International Travel Bazaar 2023"

На мероприятии будут представлены выставочная и гастрономическая зоны, зона B2B встреч, а также инновационные туристические продукты.

2023-02-02T12:38+0500

2023-02-02T12:38+0500

2023-02-02T12:38+0500

туризм

самарканд

форум

туризм

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Туристический форум "International Travel Bazaar 2023" пройдет в Самарканде 10-11 февраля при поддержке Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Так, в мероприятии примут участие более 200 гостей. Они обсудят реальные кейсы, вызовы и туристические тенденции. В форуме примут участие туроператоры, гиды, рестораторы, отельеры и аффилированный с туризмом бизнес, представители креативных индустрий и государственного сектора.Известно, что на форуме выступят 40 спикеров из 9 стран. В программе форума:На мероприятии будут представлены выставочная и гастрономическая зоны, зона B2B встреч и презентации инновационных туристических продуктов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в самарканде пройдет туристический форум international travel bazaar 2023 на мероприятии будут представлены выставочная и гастрономическая зоны зона b2b встреч а также инновационные туристические продукты