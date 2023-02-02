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Логотип Россотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2023
Инвестиции в будущее: Россотрудничество в Узбекистане
Спецпроект Sputnik Узбекистан рассказывает об образовательных и просветительских проектах Русского дома в Ташкенте и деятельности Россотрудничества в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20230202/v-tashkente-vspomnili-uzbekistantsev-srajavshixsya-za-stalingrad---video-31925581.html
В Ташкенте вспомнили узбекистанцев, сражавшихся за Сталинград - видео
В Ташкенте вспомнили узбекистанцев, сражавшихся за Сталинград - видео
В Волгоградском мемориальном комплексе прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.
2023-02-02T12:51+0500
2023-02-02T14:46+0500
инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане
узбекистан
ташкент
сталинград
великая отечественная война
вечный огонь
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В Волгоградском мемориальном комплексе в Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Она посвящена 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.В мероприятии приняли участие главы дипломатических ведомств России, Беларуси и Кыргызстана в Узбекистане, ветераны, представители Россотрудничества и других организаций в республике, сообщает корреспондент Sputnik.В своей речи Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов напомнил о вкладе узбекского народа в победу в этой битве.Сталинградская битва, завершившаяся 2 февраля 1943 года, стала одним из самых крупных и ожесточенных сражений, которое переломило ход Великой Отечественной войны. Ожесточенное сражение на берегах Дона и Волги, а затем у стен и на улицах Сталинграда продолжалось 200 дней. В битве на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2.1 млн человек. После разгрома фашистских сил под Сталинградом стратегическая инициатива во Второй мировой войне перешла в руки Красной армии.
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ташкент узбекистан волгоградский мемориальный комплекс церемония возложения цветов к вечному огню сталинградская битва узбекистанцы посол россии в узбекистане олег мальгинов
ташкент узбекистан волгоградский мемориальный комплекс церемония возложения цветов к вечному огню сталинградская битва узбекистанцы посол россии в узбекистане олег мальгинов

В Ташкенте вспомнили узбекистанцев, сражавшихся за Сталинград - видео

12:51 02.02.2023 (обновлено: 14:46 02.02.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Волгоградском мемориальном комплексе в Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.
В Волгоградском мемориальном комплексе в Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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В Волгоградском мемориальном комплексе прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В Волгоградском мемориальном комплексе в Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Она посвящена 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
В мероприятии приняли участие главы дипломатических ведомств России, Беларуси и Кыргызстана в Узбекистане, ветераны, представители Россотрудничества и других организаций в республике, сообщает корреспондент Sputnik.
В своей речи Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов напомнил о вкладе узбекского народа в победу в этой битве.
"Только в одной 115-ой стрелковой дивизии, защищавшей Сталинград, было 178 человек из Узбекистана, а в самый разгар Сталинградской битвы в сражение вступили 90-я и 94-я стрелковые бригады, полностью сформированные в Самарканде и Фергане", - сказал Мальгинов.
Сталинградская битва, завершившаяся 2 февраля 1943 года, стала одним из самых крупных и ожесточенных сражений, которое переломило ход Великой Отечественной войны. Ожесточенное сражение на берегах Дона и Волги, а затем у стен и на улицах Сталинграда продолжалось 200 дней. В битве на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2.1 млн человек. После разгрома фашистских сил под Сталинградом стратегическая инициатива во Второй мировой войне перешла в руки Красной армии.
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