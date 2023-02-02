https://uz.sputniknews.ru/20230202/voennyy-ekspert-knutov-o-vozmojnostyax-rossiyskogo-pvo-protiv-samoletov-nato-31913014.html
Военный эксперт Кнутов о возможностях российского ПВО против самолетов НАТО
Военный эксперт Кнутов о возможностях российского ПВО против самолетов НАТО
Если США заявляют, что не станут передавать Украине свои истребители, это еще не значит, что они в итоге этого не сделают – как только поставки американских танков будут завершены, на очереди окажутся и боевые самолеты.
2023-02-02T10:59+0500
2023-02-02T10:59+0500
2023-02-02T10:59+0500
видео
нато
самолет
пво
сша
украина
истребитель
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. В чем опасность использования иностранных самолетов в небе Украины? Насколько тяжело их будет сбивать? Возможно ли, что военные действия перейдут на море? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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военный эксперт кнутов о возможностях российского пво против самолетов нато если сша заявляют что не станут передавать украине свои истребители это еще не значит что они в итоге этого не сделают как только поставки американских танков будут завершены, на очереди окажутся и боевые самолеты
военный эксперт кнутов о возможностях российского пво против самолетов нато если сша заявляют что не станут передавать украине свои истребители это еще не значит что они в итоге этого не сделают как только поставки американских танков будут завершены, на очереди окажутся и боевые самолеты
Военный эксперт Кнутов о возможностях российского ПВО против самолетов НАТО
Если США заявляют, что не станут передавать Украине свои истребители, это еще не значит, что они в итоге этого не сделают – как только поставки американских танков будут завершены, на очереди окажутся и боевые самолеты.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. В чем опасность использования иностранных самолетов в небе Украины? Насколько тяжело их будет сбивать? Возможно ли, что военные действия перейдут на море? Обо всем этом смотрите в нашем видео.