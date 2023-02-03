https://uz.sputniknews.ru/20230203/dvijenie-poezdov-iz-tashkenta-v-novosibirsk-vozobnovleno---foto-31958973.html

Движение поездов из Ташкента в Новосибирск возобновлено - фото

Движение поездов из Ташкента в Новосибирск возобновлено - фото

Пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах, так и в электронном виде.

2023-02-03T12:04+0500

2023-02-03T12:04+0500

2023-02-03T12:08+0500

туризм

поезд

ташкент

новосибирск

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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В четверг поезд №369/370 по маршруту "Ташкент-Новосибирск-Ташкент" возобновил свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.Известно, что движение в этом направлении было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Маршрут был восстановлен с учетом требований и пожеланий пассажиров. В составе поезда 11 вагонов, в том числе три вагона-купе, семь плацкартных вагонов и один вагон-ресторан.Пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах, так и в электронном виде.

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Sputnik Узбекистан

движение поезда из ташкента в новосибирск возобновилось фото пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах так и в электронном виде