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Движение поездов из Ташкента в Новосибирск возобновлено - фото
Движение поездов из Ташкента в Новосибирск возобновлено - фото
Пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах, так и в электронном виде.
2023-02-03T12:04+0500
2023-02-03T12:08+0500
туризм
поезд
ташкент
новосибирск
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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В четверг поезд №369/370 по маршруту "Ташкент-Новосибирск-Ташкент" возобновил свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.Известно, что движение в этом направлении было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Маршрут был восстановлен с учетом требований и пожеланий пассажиров. В составе поезда 11 вагонов, в том числе три вагона-купе, семь плацкартных вагонов и один вагон-ресторан.Пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах, так и в электронном виде.
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движение поезда из ташкента в новосибирск возобновилось фото пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах так и в электронном виде
движение поезда из ташкента в новосибирск возобновилось фото пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах так и в электронном виде

Движение поездов из Ташкента в Новосибирск возобновлено - фото

12:04 03.02.2023 (обновлено: 12:08 03.02.2023)
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Ўзбекистон темир йўллари
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Пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах, так и в электронном виде.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В четверг поезд №369/370 по маршруту "Ташкент-Новосибирск-Ташкент" возобновил свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Ўзбекистон темир йўллари
Известно, что движение в этом направлении было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Ўзбекистон темир йўллари
Маршрут был восстановлен с учетом требований и пожеланий пассажиров. В составе поезда 11 вагонов, в том числе три вагона-купе, семь плацкартных вагонов и один вагон-ресторан.
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
© Ўзбекистон темир йўллари
Пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах, так и в электронном виде.
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Ўзбекистон темир йўллари
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