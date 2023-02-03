Движение поездов из Ташкента в Новосибирск возобновлено - фото
12:04 03.02.2023 (обновлено: 12:08 03.02.2023)
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
© Ўзбекистон темир йўллари
Пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах, так и в электронном виде.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В четверг поезд №369/370 по маршруту "Ташкент-Новосибирск-Ташкент" возобновил свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
© Ўзбекистон темир йўллари
Известно, что движение в этом направлении было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
© Ўзбекистон темир йўллари
Маршрут был восстановлен с учетом требований и пожеланий пассажиров. В составе поезда 11 вагонов, в том числе три вагона-купе, семь плацкартных вагонов и один вагон-ресторан.
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
© Ўзбекистон темир йўллари
Пассажиры могут приобрести билеты как в железнодорожных кассах, так и в электронном виде.
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
© Ўзбекистон темир йўллари