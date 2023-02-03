https://uz.sputniknews.ru/20230203/it-proekt-tsentrobanka-uzbekistana-pobedil-v-konkurse-proekt-goda-ot-global-cio--31959472.html
IT-проект Центробанка Узбекистана победил в конкурсе "Проект года" от Global CIO
IT-проект Центробанка Узбекистана победил в конкурсе "Проект года" от Global CIO
В 2022 году для участия в конкурсе было подано 434 проектов из России и стран СНГ.
2023-02-03T09:05+0500
2023-02-03T09:05+0500
2023-02-03T09:05+0500
экономика
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Сообщество лидеров цифровой трансформации Global CIO (Россия) объявило итоги ежегодного конкурса для IT-руководителей "Проект Года – 2022".В 2022 году было подано 434 проектов для участия в конкурсе из России и стран СНГ. Проектные достижения участников конкурса оценивались по 5 номинациям непосредственно онлайн-голосованием членов профессионального сообщества Global CIO.По итогам голосования проект "ИС Биометрическая идентификация (MyID)", представленный Центральным банком республики, стал победителем в номинации "Лучший проект биометрической идентификации".Напомним, конкурс "Проект года" Global CIO в этом году прошел в 11-й раз. За эти годы он стал коммуникационной площадкой для руководителей, которые внедряют передовые IT-решения.Профессиональное сообщество IT-директоров Global CIO было создано в 2010 году, сейчас в него входят более 10 тыс. участников.Миссия конкурса "Проект года" — консолидация знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
it проект центробанка узбекистана победил в конкурсе проект года от global cio в 2022 году для участия в конкурсе было подано 434 проектов из россии и стран снг
it проект центробанка узбекистана победил в конкурсе проект года от global cio в 2022 году для участия в конкурсе было подано 434 проектов из россии и стран снг
IT-проект Центробанка Узбекистана победил в конкурсе "Проект года" от Global CIO
В 2022 году для участия в конкурсе было подано 434 проектов из России и стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik.
Сообщество лидеров цифровой трансформации Global CIO (Россия) объявило
итоги ежегодного конкурса для IT-руководителей "Проект Года – 2022".
В 2022 году было подано 434 проектов для участия в конкурсе из России и стран СНГ. Проектные достижения участников конкурса оценивались по 5 номинациям непосредственно онлайн-голосованием членов профессионального сообщества Global CIO.
По итогам голосования проект "ИС Биометрическая идентификация (MyID)", представленный Центральным банком республики, стал победителем в номинации "Лучший проект биометрической идентификации".
Напомним, конкурс "Проект года" Global CIO в этом году прошел в 11-й раз. За эти годы он стал коммуникационной площадкой для руководителей, которые внедряют передовые IT-решения.
Профессиональное сообщество IT-директоров Global CIO было создано в 2010 году, сейчас в него входят более 10 тыс. участников.
Миссия конкурса "Проект года" — консолидация знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации.