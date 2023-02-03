Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20230203/kak-vyglyadel-tashkent-neskolko-desyatiletiy-nazad---yarkie-arxivnye-snimki-31987230.html
Как выглядел Ташкент несколько десятилетий назад - яркие архивные снимки
Как выглядел Ташкент несколько десятилетий назад - яркие архивные снимки
Яркие моменты из жизни столицы республики несколько десятков лет назад - лучшие архивные кадры в фотоленте Sputnik.
2023-02-03T22:01+0500
2023-02-03T22:01+0500
фото
узбекистан
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31984389_0:326:2483:1723_1920x0_80_0_0_79b0b26ce0a3e442fb293bdaddc49c3d.jpg
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31984389_0:93:2483:1955_1920x0_80_0_0_ed346f485f47fdd24ff7c05f65690e54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
как выглядел ташкент несколько десятилетий назад фото яркие моменты из жизни столицы республики несколько десятков лет назад лучшие архивные кадры в фотоленте sputnik
как выглядел ташкент несколько десятилетий назад фото яркие моменты из жизни столицы республики несколько десятков лет назад лучшие архивные кадры в фотоленте sputnik

Как выглядел Ташкент несколько десятилетий назад - яркие архивные снимки

22:01 03.02.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Яркие моменты из жизни столицы республики несколько десятков лет назад - лучшие архивные кадры Ташкента в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / В. Кешишев

Государственный театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1968 год.

Государственный театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1968 год. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / В. Кешишев

Государственный театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1968 год.

© Sputnik / Георгий Зельма

На улицах Ташкента продают узбекский сахар-нават. 1970 год.

На улицах Ташкента продают узбекский сахар-нават. 1970 год. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik / Георгий Зельма

На улицах Ташкента продают узбекский сахар-нават. 1970 год.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич

Монумент "Мужество" - памятник, посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, которое произошло 26 апреля 1966 года.

Монумент &quot;Мужество&quot; - памятник, посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, которое произошло 26 апреля 1966 года. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik / Всеволод Тарасевич

Монумент "Мужество" - памятник, посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, которое произошло 26 апреля 1966 года.

© Sputnik / Иосиф Будневич

Детский сад - дар городу строителей из Душанбе. 1971 год.

Детский сад - дар городу строителей из Душанбе. 1971 год. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik / Иосиф Будневич

Детский сад - дар городу строителей из Душанбе. 1971 год.

© Sputnik / Игорь Виноградов

Гостиница "Узбекистан" в Ташкенте. 1978 год.

Гостиница &quot;Узбекистан&quot; в Ташкенте. 1978 год. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik / Игорь Виноградов

Гостиница "Узбекистан" в Ташкенте. 1978 год.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич

Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте, 1982 год.

Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте, 1982 год. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik / Всеволод Тарасевич

Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте, 1982 год.

© Sputnik / Игорь Виноградов

Ташкентский филиал Центрального музея В.И. Ленина (слева) и Дом печати. 1978 год.

Ташкентский филиал Центрального музея В.И. Ленина (слева) и Дом печати. 1978 год. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik / Игорь Виноградов

Ташкентский филиал Центрального музея В.И. Ленина (слева) и Дом печати. 1978 год.

© Sputnik / Владимир Поляков

На прогулке в парке города Ташкент. 1983 год.

На прогулке в парке города Ташкент. 1983 год. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik / Владимир Поляков

На прогулке в парке города Ташкент. 1983 год.

© Sputnik / А. Варфоломеев

Театральная площадь Ташкента в новогоднюю ночь. 1973 год.

Театральная площадь Ташкента в новогоднюю ночь. 1973 год. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik / А. Варфоломеев

Театральная площадь Ташкента в новогоднюю ночь. 1973 год.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0