https://uz.sputniknews.ru/20230203/kak-vyglyadel-tashkent-neskolko-desyatiletiy-nazad---yarkie-arxivnye-snimki-31987230.html
Как выглядел Ташкент несколько десятилетий назад - яркие архивные снимки
Как выглядел Ташкент несколько десятилетий назад - яркие архивные снимки
Яркие моменты из жизни столицы республики несколько десятков лет назад - лучшие архивные кадры в фотоленте Sputnik.
2023-02-03T22:01+0500
2023-02-03T22:01+0500
2023-02-03T22:01+0500
фото
узбекистан
ташкент
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как выглядел ташкент несколько десятилетий назад фото яркие моменты из жизни столицы республики несколько десятков лет назад лучшие архивные кадры в фотоленте sputnik
как выглядел ташкент несколько десятилетий назад фото яркие моменты из жизни столицы республики несколько десятков лет назад лучшие архивные кадры в фотоленте sputnik
Как выглядел Ташкент несколько десятилетий назад - яркие архивные снимки
Яркие моменты из жизни столицы республики несколько десятков лет назад - лучшие архивные кадры Ташкента в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / В. Кешишев
Государственный театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1968 год.
Государственный театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1968 год.
© Sputnik / Георгий Зельма
На улицах Ташкента продают узбекский сахар-нават. 1970 год.
На улицах Ташкента продают узбекский сахар-нават. 1970 год.
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Монумент "Мужество" - памятник, посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, которое произошло 26 апреля 1966 года.
Монумент "Мужество" - памятник, посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, которое произошло 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Иосиф Будневич
Детский сад - дар городу строителей из Душанбе. 1971 год.
Детский сад - дар городу строителей из Душанбе. 1971 год.
© Sputnik / Игорь Виноградов
Гостиница "Узбекистан" в Ташкенте. 1978 год.
Гостиница "Узбекистан" в Ташкенте. 1978 год.
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте, 1982 год.
Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте, 1982 год.
© Sputnik / Игорь Виноградов
Ташкентский филиал Центрального музея В.И. Ленина (слева) и Дом печати. 1978 год.
Ташкентский филиал Центрального музея В.И. Ленина (слева) и Дом печати. 1978 год.
© Sputnik / Владимир Поляков
На прогулке в парке города Ташкент. 1983 год.
На прогулке в парке города Ташкент. 1983 год.
© Sputnik / А. Варфоломеев
Театральная площадь Ташкента в новогоднюю ночь. 1973 год.
Театральная площадь Ташкента в новогоднюю ночь. 1973 год.