https://uz.sputniknews.ru/20230203/marat-kasem-podvergaetsya-pytkam-v-rijskoy-tyurme-soobschil-advokat-31995607.html
Марат Касем подвергается пыткам в Рижской тюрьме, сообщил адвокат
Марат Касем подвергается пыткам в Рижской тюрьме, сообщил адвокат
У задержанного Марата Касема обострились хронические заболевания – из-за подагры отказывают пальцы на ногах, на жалобы тюремная администрация не реагирует.
2023-02-03T20:12+0500
2023-02-03T20:12+0500
2023-02-03T20:12+0500
россия
тюрьма
адвокат
заболевания
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Шеф-редактор агентства Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем подвергается пыткам в рижской тюрьме, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на его адвоката.Он рассказал, что Касема 30 января без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру.В условиях антисанитарии и насекомых у Касема появилась аллергия. Кроме того, из-за проблем с дыханием журналист периодически открывает окно, но тогда ему приходится спать в шапке и верхней одежде, сказал адвокат.На этом фоне у Касема обострились хронические заболевания – из-за подагры отказывают пальцы на ногах, на жалобы тюремная администрация не реагирует.Работающий в пенитенциарном учреждении врач жалобы и диагноз журналиста также проигнорировал и выписал Касему обычные таблетки от аллергии.Адвокат считает, что следствие оказывает на Касема давление, чтобы журналист дал признательные показания.Служба госбезопасности Латвии 5 января сообщила о задержании шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в нарушении санкций ЕС.Ведомство подозревает журналиста "в предоставлении экономических ресурсов ... ресурсу, находящемуся под санкциями Евросоюза".Марат Касем является в том числе соведущим авторской программы Марии Захаровой на радио Sputnik и участвует в программе "Изолента Live".Ранее сообщалось, что МИД РФ пообещал добиваться освобождения Марата Касема.
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марат касем подвергается пыткам в рижской тюрьме сообщил адвокат у задержанного марата касема обострились хронические заболевания из за подагры отказывают пальцы на ногах на жалобы тюремная администрация не реагирует
марат касем подвергается пыткам в рижской тюрьме сообщил адвокат у задержанного марата касема обострились хронические заболевания из за подагры отказывают пальцы на ногах на жалобы тюремная администрация не реагирует
Марат Касем подвергается пыткам в Рижской тюрьме, сообщил адвокат
У задержанного Марата Касема обострились хронические заболевания – из-за подагры отказывают пальцы на ногах, на жалобы тюремная администрация не реагирует.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Шеф-редактор агентства Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем подвергается пыткам в рижской тюрьме, сообщает
Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на его адвоката.
Он рассказал, что Касема 30 января без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру.
В условиях антисанитарии и насекомых у Касема появилась аллергия. Кроме того, из-за проблем с дыханием журналист периодически открывает окно, но тогда ему приходится спать в шапке и верхней одежде, сказал адвокат.
На этом фоне у Касема обострились хронические заболевания – из-за подагры отказывают пальцы на ногах, на жалобы тюремная администрация не реагирует.
Работающий в пенитенциарном учреждении врач жалобы и диагноз журналиста также проигнорировал и выписал Касему обычные таблетки от аллергии.
"По словам адвоката, состояние здоровья Марата критическое", – говорится в сообщении.
Адвокат считает, что следствие оказывает на Касема давление, чтобы журналист дал признательные показания.
Служба госбезопасности Латвии 5 января сообщила о задержании шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в нарушении санкций ЕС.
Ведомство подозревает журналиста "в предоставлении экономических ресурсов ... ресурсу, находящемуся под санкциями Евросоюза".
Марат Касем является в том числе соведущим авторской программы Марии Захаровой на радио Sputnik и участвует в программе "Изолента Live".
Ранее сообщалось, что МИД РФ пообещал добиваться освобождения Марата Касема.