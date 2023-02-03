https://uz.sputniknews.ru/20230203/marat-kasem-podvergaetsya-pytkam-v-rijskoy-tyurme-soobschil-advokat-31995607.html

Марат Касем подвергается пыткам в Рижской тюрьме, сообщил адвокат

Марат Касем подвергается пыткам в Рижской тюрьме, сообщил адвокат

У задержанного Марата Касема обострились хронические заболевания – из-за подагры отказывают пальцы на ногах, на жалобы тюремная администрация не реагирует.

2023-02-03T20:12+0500

2023-02-03T20:12+0500

2023-02-03T20:12+0500

россия

тюрьма

адвокат

заболевания

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Шеф-редактор агентства Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем подвергается пыткам в рижской тюрьме, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на его адвоката.Он рассказал, что Касема 30 января без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру.В условиях антисанитарии и насекомых у Касема появилась аллергия. Кроме того, из-за проблем с дыханием журналист периодически открывает окно, но тогда ему приходится спать в шапке и верхней одежде, сказал адвокат.На этом фоне у Касема обострились хронические заболевания – из-за подагры отказывают пальцы на ногах, на жалобы тюремная администрация не реагирует.Работающий в пенитенциарном учреждении врач жалобы и диагноз журналиста также проигнорировал и выписал Касему обычные таблетки от аллергии.Адвокат считает, что следствие оказывает на Касема давление, чтобы журналист дал признательные показания.Служба госбезопасности Латвии 5 января сообщила о задержании шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в нарушении санкций ЕС.Ведомство подозревает журналиста "в предоставлении экономических ресурсов ... ресурсу, находящемуся под санкциями Евросоюза".Марат Касем является в том числе соведущим авторской программы Марии Захаровой на радио Sputnik и участвует в программе "Изолента Live".Ранее сообщалось, что МИД РФ пообещал добиваться освобождения Марата Касема.

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марат касем подвергается пыткам в рижской тюрьме сообщил адвокат у задержанного марата касема обострились хронические заболевания из за подагры отказывают пальцы на ногах на жалобы тюремная администрация не реагирует