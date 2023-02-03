https://uz.sputniknews.ru/20230203/predprinimatelyam-namangana-prodlyat-srok-vyplaty-kreditov-31987821.html

Предпринимателям Намангана продлят срок выплаты кредитов

Предпринимателям Намангана продлят срок выплаты кредитов

Какие распоряжения по развитию предпринимательства в Наманганской области отдал глава государства - читайте в нашем материале.

2023-02-03T17:28+0500

2023-02-03T17:28+0500

2023-02-03T17:29+0500

экономика

шавкат мирзиёев

наманганская область

наманган

предприниматели

предпринимательство

предприниматель

развитие

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с предпринимателями Наманганской области, где были обсуждены планы социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, первоочередное внимание на встрече было уделено вопросу поддержки предпринимательства.Президент сообщил, что подписал отдельное постановление по восполнению потерь в экономике и поддержке бизнеса. Документ предусматривает предоставление пострадавшему от холодов бизнесу льгот по кредитам, налогам, таможенным и другим платежам.В частности, двум тысячам субъектам малого и среднего бизнеса срок выплаты по кредитам в размере 4,7 трлн сумов, подлежащим возврату в январе-марте, будет продлен до 1 июня. Также 29 тыс. предпринимателей получат ​​возможность погасить налоговую задолженность в размере 2 трлн сумов до 1 июля в рассрочку, без процентов дополнительного залога и начисления пени. Будет открыта кредитная линия в размере 8 трлн сумов для 545 промышленных предприятий в целях восстановления объемов производства и пополнения оборотных средств.Кроме этого, предусмотрены льготы по платежам за приобретение и аренду государственного имущества. Для предпринимателей будет введена скидка в размере 10% по налогу на имущество за каждый верхний этаж производственных зданий.Помимо прочего, в этом году семейному предпринимательству в области выделят льготные кредиты в размере 950 млрд сумов, что в два раза больше, чем в прошлом году. Также будет создана специальная текстильная зона и выделено 75 млрд сумов на инфраструктуру 15 промзон. В каждом районе начнут работать не менее двух микроцентров.Глава республики поставил задачу перед Министерством энергетики проводить ежедневный мониторинг энергоснабжения предпринимателей и бесперебойной поставки энергоресурсов.В рамках встречи, подчеркнута необходимость выращивания востребованной рынком продовольственной продукции на 9,5 тыс. гектаров земель, раздаваемых населению.Президент также дал указания по социальной поддержке женщин и обеспечению занятости молодежи. В том числе, он заслушал новые предложения и инициативы предпринимателей.

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предпринимателям намангана продлят срок выплаты кредитов какие распоряжения по развитию предпринимательства в наманганской области отдал глава государства читайте в нашем материале