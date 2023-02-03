https://uz.sputniknews.ru/20230203/starikov-ssha-mogut-razjech-esche-neskolko-voyn-chtoby-soxranit-svoe-liderstvo-31959608.html
Стариков: США могут разжечь еще несколько войн, чтобы сохранить свое лидерство
Стариков: США могут разжечь еще несколько войн, чтобы сохранить свое лидерство
Запад рассматривает поставки оружия ВСУ не как помощь Украине, а как переброску техники для своей собственной армии, которая воюет с Россией.
2023-02-03T19:17+0500
2023-02-03T19:17+0500
2023-02-03T19:17+0500
видео
запад
украина
россия
сша
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Такую позицию в интервью "Sputnik на русском" высказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Именно поэтому у Киева скоро появятся не только танки, но и самолеты и даже дальнобойные ракеты, считает он. Исполнит ли Германия просьбу Украины о передаче подлодок, и пропустит ли их в Чёрное море Турция? Зачем Украина намекает на свою причастность к терактам в Иране? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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стариков сша могут разжечь еще несколько войн чтобы сохранить свое лидерство запад рассматривает поставки оружия всу не как помощь украине а как переброску техники для своей собственной армии которая воюет с россией
стариков сша могут разжечь еще несколько войн чтобы сохранить свое лидерство запад рассматривает поставки оружия всу не как помощь украине а как переброску техники для своей собственной армии которая воюет с россией
Стариков: США могут разжечь еще несколько войн, чтобы сохранить свое лидерство
Запад рассматривает поставки оружия ВСУ не как помощь Украине, а как переброску техники для своей собственной армии, которая воюет с Россией.
Такую позицию в интервью "Sputnik на русском" высказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Именно поэтому у Киева скоро появятся не только танки, но и самолеты и даже дальнобойные ракеты, считает он.
Исполнит ли Германия просьбу Украины о передаче подлодок, и пропустит ли их в Чёрное море Турция? Зачем Украина намекает на свою причастность к терактам в Иране? Обо всем этом смотрите в нашем видео.