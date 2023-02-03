https://uz.sputniknews.ru/20230203/uzbekistan-predlojil-integrirovat-sistemy-elektronnyx-gosuslug-stran-eaes-31977822.html
Узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран ЕАЭС
Узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран ЕАЭС
Арипов выступил на пленарной сессии международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023.
2023-02-03T15:37+0500
2023-02-03T15:37+0500
2023-02-03T15:37+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан
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интеграция
абдулла арипов
форум
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекистан предлагает интегрировать системы оказания электронных госуслуг в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в пятницу премьер-министр страны Абдулла Арипов.Он выступил на пленарной сессии международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023, в которой помимо него участвуют главы правительств стран-участниц ЕАЭС.Премьер Узбекистана подчеркнул, что такая интеграция позволит населению и предпринимателям стран объединения беспрепятственно пользоваться всеми цифровыми возможностями на всем пространстве ЕАЭС.Арипов рассказал, что глава республики Шавкат Мирзиёев в 2023 году определил основным приоритетом цифровизации в стране такие сферы, как здравоохранение, образование, сельское и водное хозяйства, а также реальный сектор экономики. Также в Узбекистане в ближайшие два года предусмотрены меры по дальнейшему расширению международного интернет-канала, модернизации мобильной сети и покрытию стандартом 5G всех областных центров.Напомним, Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Молдова с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.
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узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран еаэс арипов выступил на пленарной сессии международного форума по цифровизации digital almaty 2023
узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран еаэс арипов выступил на пленарной сессии международного форума по цифровизации digital almaty 2023
Узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран ЕАЭС
Арипов выступил на пленарной сессии международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекистан предлагает интегрировать системы оказания электронных госуслуг в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в пятницу премьер-министр страны Абдулла Арипов.
Он выступил на пленарной сессии международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023, в которой помимо него участвуют главы правительств стран-участниц ЕАЭС.
"Полагаем возможным профильным ведомствам проработать вопрос интеграции своих национальных систем оказания электронных госуслуг и документооборота", - отметил Арипов.
Премьер Узбекистана подчеркнул, что такая интеграция позволит населению и предпринимателям стран объединения беспрепятственно пользоваться всеми цифровыми возможностями на всем пространстве ЕАЭС.
Арипов рассказал, что глава республики Шавкат Мирзиёев в 2023 году определил основным приоритетом цифровизации в стране такие сферы, как здравоохранение, образование, сельское и водное хозяйства, а также реальный сектор экономики.
Также в Узбекистане в ближайшие два года предусмотрены меры по дальнейшему расширению международного интернет-канала, модернизации мобильной сети и покрытию стандартом 5G всех областных центров.
"Успешная реализация вышеуказанных приоритетных задач невозможна без тесного сотрудничества. В этой связи мы настроены на активную интеграцию наших инициатив на региональном уровне… Необходимо консолидировать имеющиеся возможности наших стран в целях превращения региона в передовой центр цифровых технологий", - добавил премьер.
Напомним, Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Молдова с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.