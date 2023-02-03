https://uz.sputniknews.ru/20230203/uzbekistan-predlojil-integrirovat-sistemy-elektronnyx-gosuslug-stran-eaes-31977822.html

Узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран ЕАЭС

Узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран ЕАЭС

Арипов выступил на пленарной сессии международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023.

2023-02-03T15:37+0500

2023-02-03T15:37+0500

2023-02-03T15:37+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

еаэс

интеграция

абдулла арипов

форум

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекистан предлагает интегрировать системы оказания электронных госуслуг в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в пятницу премьер-министр страны Абдулла Арипов.Он выступил на пленарной сессии международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023, в которой помимо него участвуют главы правительств стран-участниц ЕАЭС.Премьер Узбекистана подчеркнул, что такая интеграция позволит населению и предпринимателям стран объединения беспрепятственно пользоваться всеми цифровыми возможностями на всем пространстве ЕАЭС.Арипов рассказал, что глава республики Шавкат Мирзиёев в 2023 году определил основным приоритетом цифровизации в стране такие сферы, как здравоохранение, образование, сельское и водное хозяйства, а также реальный сектор экономики. Также в Узбекистане в ближайшие два года предусмотрены меры по дальнейшему расширению международного интернет-канала, модернизации мобильной сети и покрытию стандартом 5G всех областных центров.Напомним, Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Молдова с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.

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узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран еаэс арипов выступил на пленарной сессии международного форума по цифровизации digital almaty 2023