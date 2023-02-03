https://uz.sputniknews.ru/20230203/uzbekistanskie-tennisisty-sygrayut-so-sbornoy-ssha-na-kubke-devisa-31958727.html

Узбекистанские теннисисты сыграют со сборной США на Кубке Дэвиса

Узбекистанские теннисисты сыграют со сборной США на Кубке Дэвиса

Кто из узбекистанских теннисистов примет учатие в матчах Кубка Дэвиса - читайте в нашем материале.

2023-02-03T10:07+0500

2023-02-03T10:07+0500

2023-02-03T10:07+0500

спорт

теннис

кубок дэвиса

сша

сборная

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В пятницу и субботу в Ташкенте пройдет матч между сборными Узбекистана и США в рамках отборочной стадии Кубка Дэвиса по теннису. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики.В четверг перед соревнованиями состоялась пресс-конференция, на которой прошла жеребьёвка.В мероприятии приняли участие заместитель министра Молодёжной политики и спорта Шахрулло Махмудов, Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, Генеральный секретарь Федерации тенниса Узбекистана Ирода Туляганова и приглашённые эксперты Международной федерации тенниса.В ходе конференции стало известно, что Денис Истомин не примет участие в предстоящих матчах.Итоги жеребьёвки:3 февраля: 4 февраля:

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узбекистанские теннисисты сыграют со сборной сша на кубке дэвиса кто из узбекистанских теннисистов примет учатие в матчах кубка дэвиса читайте в нашем материале