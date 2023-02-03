https://uz.sputniknews.ru/20230203/uzbekistanskie-tennisisty-sygrayut-so-sbornoy-ssha-na-kubke-devisa-31958727.html
Узбекистанские теннисисты сыграют со сборной США на Кубке Дэвиса
Узбекистанские теннисисты сыграют со сборной США на Кубке Дэвиса
Кто из узбекистанских теннисистов примет учатие в матчах Кубка Дэвиса - читайте в нашем материале.
2023-02-03T10:07+0500
2023-02-03T10:07+0500
2023-02-03T10:07+0500
спорт
теннис
кубок дэвиса
сша
сборная
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В пятницу и субботу в Ташкенте пройдет матч между сборными Узбекистана и США в рамках отборочной стадии Кубка Дэвиса по теннису. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики.В четверг перед соревнованиями состоялась пресс-конференция, на которой прошла жеребьёвка.В мероприятии приняли участие заместитель министра Молодёжной политики и спорта Шахрулло Махмудов, Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, Генеральный секретарь Федерации тенниса Узбекистана Ирода Туляганова и приглашённые эксперты Международной федерации тенниса.В ходе конференции стало известно, что Денис Истомин не примет участие в предстоящих матчах.Итоги жеребьёвки:3 февраля: 4 февраля:
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узбекистанские теннисисты сыграют со сборной сша на кубке дэвиса кто из узбекистанских теннисистов примет учатие в матчах кубка дэвиса читайте в нашем материале
узбекистанские теннисисты сыграют со сборной сша на кубке дэвиса кто из узбекистанских теннисистов примет учатие в матчах кубка дэвиса читайте в нашем материале
Узбекистанские теннисисты сыграют со сборной США на Кубке Дэвиса
Кто из узбекистанских теннисистов примет учатие в матчах Кубка Дэвиса - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik.
В пятницу и субботу в Ташкенте пройдет матч между сборными Узбекистана и США в рамках отборочной стадии Кубка Дэвиса по теннису. Об этом сообщает
пресс-служба НОК республики.
В четверг перед соревнованиями состоялась пресс-конференция, на которой прошла жеребьёвка.В мероприятии приняли участие заместитель министра Молодёжной политики и спорта Шахрулло Махмудов, Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, Генеральный секретарь Федерации тенниса Узбекистана Ирода Туляганова и приглашённые эксперты Международной федерации тенниса.
В ходе конференции стало известно, что Денис Истомин не примет участие в предстоящих матчах.
Итоги жеребьёвки:
Сергей Фомин – Маккензи Макдональд
Хумоюн Султонов – Томми Пауль
Санжан Файзиев / Сергей Фомин – Остин Крайчек / Ражив Рам
Сергей Фомин – Томми Пауль
Хумоюн Султонов – Маккензи Макдональд