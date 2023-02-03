https://uz.sputniknews.ru/20230203/v-russkom-dome-proshlo-zasedanie-delovogo-kluba-pri-torgpredstve-rossii-31976651.html
В Русском доме прошло заседание Делового клуба при Торгпредстве России — видео
В Русском доме прошло заседание Делового клуба при Торгпредстве России — видео
Участие в заседании приняли представители более 30 российских компаний.
2023-02-03T14:42+0500
2023-02-03T14:42+0500
2023-02-03T15:19+0500
экономика
торговое представительство
россия
заседание
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В пятницу в Русском Доме в Ташкенте прошло второе заседание Делового клуба при Торгпредстве России в Узбекистане.Мероприятие прошло при поддержке Посольства России в республике. Участие в нем приняли представители более 30 российских компаний, которые активно работают на рынке Узбекистана.В ходе встречи прошла презентация нового российско-узбекского технопарка "Джизак". Участники обсудили расширение форматов присутствия компании "Магнит" в стране, перспективы промышленной кооперации в легкой промышленности и многое другое.Также стороны обсудили подготовку к международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" , которая пройдет в Ташкенте в апреле текущего года уже в третий раз. Планируется, что в перспективе заседания Делового клуба будут проводиться на регулярной основе, в том числе при участии узбекистанских партнеров.
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в русском доме прошло заседание делового клуба при торгпредстве россии участие в заседании приняли представители более 30 российских компаний
в русском доме прошло заседание делового клуба при торгпредстве россии участие в заседании приняли представители более 30 российских компаний
В Русском доме прошло заседание Делового клуба при Торгпредстве России — видео
14:42 03.02.2023 (обновлено: 15:19 03.02.2023)
Участие в заседании приняли представители более 30 российских компаний.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В пятницу в Русском Доме в Ташкенте прошло второе заседание Делового клуба при Торгпредстве России в Узбекистане.
Мероприятие прошло при поддержке Посольства России в республике. Участие в нем приняли представители более 30 российских компаний, которые активно работают на рынке Узбекистана.
"Мы надеемся, что Деловой клуб станет постоянно действующей площадкой для обсуждения актуальных вопросов и специфики работы на рынке Узбекистана, обмена мнениями по преодолению возникающих барьеров, планов по реализации перспективных проектов", – подчеркнул Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев.
В ходе встречи прошла презентация нового российско-узбекского технопарка "Джизак". Участники обсудили расширение форматов присутствия компании "Магнит" в стране, перспективы промышленной кооперации в легкой промышленности и многое другое.
Также стороны обсудили подготовку к международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" , которая пройдет в Ташкенте в апреле текущего года уже в третий раз.
Планируется, что в перспективе заседания Делового клуба будут проводиться на регулярной основе, в том числе при участии узбекистанских партнеров.