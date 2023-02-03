https://uz.sputniknews.ru/20230203/v-russkom-dome-proshlo-zasedanie-delovogo-kluba-pri-torgpredstve-rossii-31976651.html

В Русском доме прошло заседание Делового клуба при Торгпредстве России — видео

В Русском доме прошло заседание Делового клуба при Торгпредстве России — видео

Участие в заседании приняли представители более 30 российских компаний.

2023-02-03T14:42+0500

2023-02-03T14:42+0500

2023-02-03T15:19+0500

экономика

торговое представительство

россия

заседание

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В пятницу в Русском Доме в Ташкенте прошло второе заседание Делового клуба при Торгпредстве России в Узбекистане.Мероприятие прошло при поддержке Посольства России в республике. Участие в нем приняли представители более 30 российских компаний, которые активно работают на рынке Узбекистана.В ходе встречи прошла презентация нового российско-узбекского технопарка "Джизак". Участники обсудили расширение форматов присутствия компании "Магнит" в стране, перспективы промышленной кооперации в легкой промышленности и многое другое.Также стороны обсудили подготовку к международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" , которая пройдет в Ташкенте в апреле текущего года уже в третий раз. Планируется, что в перспективе заседания Делового клуба будут проводиться на регулярной основе, в том числе при участии узбекистанских партнеров.

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Sputnik Узбекистан

в русском доме прошло заседание делового клуба при торгпредстве россии участие в заседании приняли представители более 30 российских компаний