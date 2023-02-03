https://uz.sputniknews.ru/20230203/v-uzbekistane-sozdana-goskomissiya-po-osnascheniyu-voorujennyx-sil-31977475.html
В Узбекистане создана Госкомиссия по оснащению Вооруженных сил
В Узбекистане создана Госкомиссия по оснащению Вооруженных сил
Комиссия будет разрабатывать программы по обеспечению ВС республики продукцией военного и двойного назначения, а также утверждать государственный оборонный заказ.
2023-02-03T18:22+0500
2023-02-03T18:22+0500
2023-02-03T18:22+0500
политика
узбекистан
комиссия
вооруженные силы
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Узбекистане соответствующим Указом президента республики Шавката Мирзиёева создали Госкомиссию по оснащению Вооруженных сил. Комиссия будет разрабатывать программы по обеспечению ВС республики продукцией военного и двойного назначения, а также утверждать государственный оборонный заказ.На базе Госкомитета по оборонной промышленности будут организованы:Таким образом, Фонд развития оборонно-промышленного комплекса будет передан в ведение Агентства.Перед Агентством поставлены следующие основные задачи:Известно, что ГУП "Оztexreyd", в свою очередь, займется операциями по импорту и экспорту продукции военного и двойного назначения.Так, с 1 апреля 2023 года внедряется механизм гарантированной закупки локализуемой продукции военного и двойного назначения в пределах объема средств Госбюджета. При этом договоры на закупку будут заключаться сроком на три года.Въездные визы для иностранных специалистов, которых приглашают в Узбекистан в рамках реализации совместных планов, программ и иных мероприятий военного, военно-технического сотрудничества, оформляются без взимания консульского сбора в международных аэропортах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в узбекистане создана госкомиссия по оснащению вооруженных сил комиссия будет разрабатывать программы по обеспечению вс республики продукцией военного и двойного назначения а также утверждать государственный оборонный заказ
в узбекистане создана госкомиссия по оснащению вооруженных сил комиссия будет разрабатывать программы по обеспечению вс республики продукцией военного и двойного назначения а также утверждать государственный оборонный заказ
В Узбекистане создана Госкомиссия по оснащению Вооруженных сил
Комиссия будет разрабатывать программы по обеспечению ВС республики продукцией военного и двойного назначения, а также утверждать государственный оборонный заказ.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
В Узбекистане соответствующим Указом
президента республики Шавката Мирзиёева создали Госкомиссию по оснащению Вооруженных сил.
Комиссия будет разрабатывать программы по обеспечению ВС республики продукцией военного и двойного назначения, а также утверждать государственный оборонный заказ.
На базе Госкомитета по оборонной промышленности будут организованы:
Агентство оборонной промышленности при Минобороны;
ГУП "Оztexreyd" при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли.
Таким образом, Фонд развития оборонно-промышленного комплекса будет передан в ведение Агентства.
Перед Агентством поставлены следующие основные задачи:
регулирование предприятий оборонной промышленности, создание новых производств, в том числе, путем кооперации с отечественными предприятиями и зарубежными партнерами;
обеспечение технологической независимости в сфере оборонной промышленности;
осуществление военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами, привлечение иностранных инвестиций в сферу, а также организация экспорта продукции военного и двойного назначения.
Известно, что ГУП "Оztexreyd", в свою очередь, займется операциями по импорту и экспорту продукции военного и двойного назначения.
Так, с 1 апреля 2023 года внедряется механизм гарантированной закупки локализуемой продукции военного и двойного назначения в пределах объема средств Госбюджета. При этом договоры на закупку будут заключаться сроком на три года.
Въездные визы для иностранных специалистов, которых приглашают в Узбекистан в рамках реализации совместных планов, программ и иных мероприятий военного, военно-технического сотрудничества, оформляются без взимания консульского сбора в международных аэропортах.