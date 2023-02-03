https://uz.sputniknews.ru/20230203/v-uzbekistane-sozdana-goskomissiya-po-osnascheniyu-voorujennyx-sil-31977475.html

В Узбекистане создана Госкомиссия по оснащению Вооруженных сил

В Узбекистане создана Госкомиссия по оснащению Вооруженных сил

Комиссия будет разрабатывать программы по обеспечению ВС республики продукцией военного и двойного назначения, а также утверждать государственный оборонный заказ.

2023-02-03T18:22+0500

2023-02-03T18:22+0500

2023-02-03T18:22+0500

политика

узбекистан

комиссия

вооруженные силы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/05/18617713_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1f00960fef8dd2ed44feaea958f990c8.jpg

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Узбекистане соответствующим Указом президента республики Шавката Мирзиёева создали Госкомиссию по оснащению Вооруженных сил. Комиссия будет разрабатывать программы по обеспечению ВС республики продукцией военного и двойного назначения, а также утверждать государственный оборонный заказ.На базе Госкомитета по оборонной промышленности будут организованы:Таким образом, Фонд развития оборонно-промышленного комплекса будет передан в ведение Агентства.Перед Агентством поставлены следующие основные задачи:Известно, что ГУП "Оztexreyd", в свою очередь, займется операциями по импорту и экспорту продукции военного и двойного назначения.Так, с 1 апреля 2023 года внедряется механизм гарантированной закупки локализуемой продукции военного и двойного назначения в пределах объема средств Госбюджета. При этом договоры на закупку будут заключаться сроком на три года.Въездные визы для иностранных специалистов, которых приглашают в Узбекистан в рамках реализации совместных планов, программ и иных мероприятий военного, военно-технического сотрудничества, оформляются без взимания консульского сбора в международных аэропортах.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане создана госкомиссия по оснащению вооруженных сил комиссия будет разрабатывать программы по обеспечению вс республики продукцией военного и двойного назначения а также утверждать государственный оборонный заказ