https://uz.sputniknews.ru/20230205/evropa-stremitelno-ukrainiziruetsya-32007328.html

Европа стремительно украинизируется

Европа стремительно украинизируется

Брюссель решил умаслить Украину до последней трещинки, решив провести встречу руководства ЕС и киевских властей, что называется, по месту жительства и прописки последних, пишет колумнист РИА Новости Елена Караева.

2023-02-05T10:09+0500

2023-02-05T10:09+0500

2023-02-05T10:09+0500

колумнисты

европа

брюссель

украина

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Учтены были даже такие детали, которые касаются того, какую цветовую гамму костюмов должны были выбрать лидеры стран и главы правительств. Рекомендовано воздержаться от любых зеленых оттенков, нюансы цвета хаки также оказались в списке "запрещенки".И это не хиханьки и хаханьки, это влиятельное издание накануне начала встречи опубликовало фрагменты меморандума службы протокола ЕС, того самого, с пометочкой "для служебного пользования".Хаки и зеленый — только для Зеленского, всем остальным — 50 оттенков синего и голубого, и пусть "будет плохо тому, кто дурно об этом подумает".Евросоюзовских боссов предупредили, чтобы те ехали налегке, из багажа — дорожный рюкзак с несессером для туалетных принадлежностей, и чтобы были готовы к холодному пищевому рациону, практически к сухпайку, не ожидая от вагона-ресторана гастрономических чудес. Чай, не в "Восточном экспрессе" путешествуете, а едете решать проблемы войны. Не мира. Точно — не мира. Ни в одном из значений этого короткого слова.За двадцать дней до годовщины начала спецоперации европейские участники саммита сами не успели охнуть, как на них насел тот, кого они все послевоенные десятилетия века прошлого и две декады века нынешнего ненавидели, боялись, тайком по ночам мечтая о реванше.Русский медведь, которого их российские когда-то партнеры практически умоляли не будить, годами предупреждая о последствиях для Европы, проснулся, оглядел окрест, не нашел, правда, "бензоколонку", а обнаружил после спячки развитую страну с инфраструктурой, заводами, фабриками, образованным обществом, нашел комфорт, свободу и свободы, выяснил, что страна велика, обихожена, что в ней жить удобно и безопасно.А еще русский медведь понял, что всего этого вот те самые дяденьки и тетеньки, что в костюмах полусотни оттенков синего и голубого, намерены его лишить.Удивительно даже не то, как Евросоюз вцепился в Украину, чтобы отомстить России, а то, что еще десять лет назад ровно та же европейская институция, в которой меняются лишь персоналии, но не меняется элита, тот самый кружок глобалистов, льющий в уши обывателям "за европейские ценности", та самая "глубинная Европа" Украину среди себя, таких умных и хороших, видеть решительно не хотела.Осенью 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович уж как ни жаловался тогдашнему федеральному канцлеру Меркель на "одиночество перед лицом России", глава правительства ФРГ твердо сказала nein, ей немедленно подпел президент Франции Олланд, сказавший с прононсом non, и Украина в итоге не получила практически ничего.Хотя просил Янукович в рамках "Восточного партнерства" от ЕС — причем в виде кредитов, а не даром — сумму, сегодня выглядящую смешной: речь шла о 12 миллиардах евро на поддержку экономики и на то, чтобы как-то ее приспособить под требования Евросоюза.Так что должно было произойти за это время, что сегодня ровно тот же ЕС водит не только хороводы вокруг Киева, но и денег отправляет туда немерено? Не говоря о военном тяжмаше.А кризис в Америке произошел. Случился кризис в американской экономике. Поскольку Вашингтон решил, что он весь из себя такой сильный, красивый и могучий, что может одновременно и хаос устраивать по всему миру, где ему хочется, хоть "арабскую весну", хоть, скажем это прямо, участвовать в создании ИГ* (распустив иракскую армию и оставив военнослужащим оружие, а чтобы совсем точно запалить бикфордов шнур, еще и высокомерно себя вести с мусульманами; трудно было ожидать, признаем уже это наконец, что те не пойдут на "неверных" войной), замутить гражданскую войну в Сирии, а еще там Афганистан полыхал. И не будем забывать, что никто не отменял внутренних социальных проблем самой Америки.И такие сильные Соединенные Штаты в какой-то момент поняли, что реально это все одновременно и параллельно они не вытянут. А что главное, когда не получается справиться самому?Правильный ответ — ослабление конкурентов. А кто главный экономический конкурент США? Правильно — Европа.Ослабить Европу можно было, оторвав ЕС от его исторического торгового партнера. По балтийским и черноморским волнам, а также посуху Европа получала из России то, что было нужно ей, а мы — то, что было нужно нам.Там экономика цвела и пахла, а американская загибалась. Трамп мог быть каким угодно, но в цифири рубил фишку и поэтому постоянно грозил введением антиевропейских пошлин и тарифов, чтобы поддержать отечественную промышленность.Принятое решение — сотворить из Украины анти-Россию, не теми скромными попытками, что в 90-е, а уже на максималках — оказалось выполнить легче легкого. Рулили процессом американцы, они же и продавали "европейскую идею".Все остальное сделала массированная пропаганда. Но уже не американская, те-то работают топорно, на уровне голливудских стрелялок и сериалов. А пропаганда европейская — тонкая, точная, практически haute couture. Расстаться с тем фальшаком, который впарили вместо настоящего, сегодня Украине невозможно.А платят за иллюзии украинцы своей, не американской кровью.Европейцы же — во всяком случае, те, что во власти — пока не понимают, чем, собственно, это все грозит их уже растаявшему благополучию, что-то там продолжая лепетать про "заполненные ПГХ", но муку из сверчков уже продавать и подмешивать в тесто начинают.Ну а американцы же занимаются тем, что читают биржевые сводки, считают прибыли, печатают доллары и думают, что опять сумели поправить дела за чужой счет.Конечно, в Киеве в повестке и десятый пакет санкций — чтобы в очередной раз "порвать в клочья русскую экономику", и поставки тяжелых вооружений (забывая, что от польской границы, куда эта машинерия прибудет, до линии боестолкновения — не двести, не триста, а полторы тысячи километров, и все это красивое, в крестах черных, нужно будет как-то доставить, а потом и обслуживать), и новые ограничения, чтобы Россию стереть в муку уже политически.И саммит ЕС в Киеве, с дресс-кодом и прочими протокольными изысками, на самом деле есть тризна побежденных. И лучше, чтобы участники политической трапезы поняли это раньше, чем Россия объяснит все "чисто конкретно", как говаривали в лихие 90-е.Так будет разумнее и для самих леди и джентльменов во власти, и для самонадеянного, стремительно нищающего и потому в кавычках "золотого полумиллиарда", которым они управляют.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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