https://uz.sputniknews.ru/20230205/gruzoperevozki-v-afganistan-mogut-vozobnovitsya-na-sleduyuschey-nedele-32011783.html

Грузоперевозки в Афганистан могут возобновиться на следующей неделе

Грузоперевозки в Афганистан могут возобновиться на следующей неделе

"Узбекистон темир йуллари" дали пояснения в связи с ситуацией на станции Хайратон.

2023-02-05T15:18+0500

2023-02-05T15:18+0500

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общество

узбекистан

афганистан

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Новое соглашение об организации железнодорожных перевозок в Афганистан могут подписать уже в начале следующей недели. Об этом сообщила пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".Представители компании пояснили ситуацию, возникшую с доставкой и вывозом груза с железнодорожной станции Хайратон.По данным пресс-службы, в декабре 2022 года спецкомиссия Афганистана согласовала новое соглашение между Sogdiana Trans и афганскими железными дорогами, кроме того, афганская сторона не дает никаких объяснений по поводу того, что они не смогли выполнить свою часть технических работ на станции Хайратон в установленные ими же сроки.Кроме того, управление железных дорог Афганистана подписало контракт с компанией "Mansor Fateh" на организацию работ по разгрузке и возврату вагонов, доставленных на станцию Хайратон. Эта компания не успела организовать работы на станции Хайратон в оговоренные сроки, а то есть до 31 января.В то же время, по просьбе руководства Управления железных дорог Афганистана, в начале следующей недели в Термезе ДП "Sogdiana trans" и Управление железных дорог Афганистана планируют подписать новое соглашениеоб организации железнодорожных перевозок в Афганистан.После подписания нового соглашения железная дорога "Галаба-Хайратон" будет открыта.

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