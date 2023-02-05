https://uz.sputniknews.ru/20230205/gruzoperevozki-v-afganistan-mogut-vozobnovitsya-na-sleduyuschey-nedele-32011783.html
Грузоперевозки в Афганистан могут возобновиться на следующей неделе
Грузоперевозки в Афганистан могут возобновиться на следующей неделе
"Узбекистон темир йуллари" дали пояснения в связи с ситуацией на станции Хайратон.
2023-02-05T15:18+0500
2023-02-05T15:18+0500
2023-02-05T15:41+0500
общество
узбекистан
афганистан
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/06/25081126_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_533c19adb5440e4a6c627e7f1955c3a3.jpg
ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Новое соглашение об организации железнодорожных перевозок в Афганистан могут подписать уже в начале следующей недели. Об этом сообщила пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".Представители компании пояснили ситуацию, возникшую с доставкой и вывозом груза с железнодорожной станции Хайратон.По данным пресс-службы, в декабре 2022 года спецкомиссия Афганистана согласовала новое соглашение между Sogdiana Trans и афганскими железными дорогами, кроме того, афганская сторона не дает никаких объяснений по поводу того, что они не смогли выполнить свою часть технических работ на станции Хайратон в установленные ими же сроки.Кроме того, управление железных дорог Афганистана подписало контракт с компанией "Mansor Fateh" на организацию работ по разгрузке и возврату вагонов, доставленных на станцию Хайратон. Эта компания не успела организовать работы на станции Хайратон в оговоренные сроки, а то есть до 31 января.В то же время, по просьбе руководства Управления железных дорог Афганистана, в начале следующей недели в Термезе ДП "Sogdiana trans" и Управление железных дорог Афганистана планируют подписать новое соглашениеоб организации железнодорожных перевозок в Афганистан.После подписания нового соглашения железная дорога "Галаба-Хайратон" будет открыта.
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/06/25081126_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_42618af28b37f8ce5aa7067d881dc6a1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, афганистан, железная дорога
узбекистан, афганистан, железная дорога
Грузоперевозки в Афганистан могут возобновиться на следующей неделе
15:18 05.02.2023 (обновлено: 15:41 05.02.2023)
"Узбекистон темир йуллари" дали пояснения в связи с ситуацией на станции Хайратон.
ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Новое соглашение об организации железнодорожных перевозок в Афганистан могут подписать уже в начале следующей недели. Об этом сообщила пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
Представители компании пояснили ситуацию, возникшую с доставкой и вывозом груза с железнодорожной станции Хайратон.
По данным пресс-службы, в декабре 2022 года спецкомиссия Афганистана согласовала новое соглашение между Sogdiana Trans и афганскими железными дорогами, кроме того, афганская сторона не дает никаких объяснений по поводу того, что они не смогли выполнить свою часть технических работ на станции Хайратон в установленные ими же сроки.
Кроме того, управление железных дорог Афганистана подписало контракт с компанией "Mansor Fateh" на организацию работ по разгрузке и возврату вагонов, доставленных на станцию Хайратон. Эта компания не успела организовать работы на станции Хайратон в оговоренные сроки, а то есть до 31 января.
В то же время, по просьбе руководства Управления железных дорог Афганистана, в начале следующей недели в Термезе ДП "Sogdiana trans" и Управление железных дорог Афганистана планируют подписать новое соглашениеоб организации железнодорожных перевозок в Афганистан.
После подписания нового соглашения железная дорога "Галаба-Хайратон" будет открыта.