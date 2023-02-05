https://uz.sputniknews.ru/20230205/maloobespechennym-semyam-samarkanda-ustanovyat-solnechnye-paneli-32004732.html

Малообеспеченным семьям Самарканда установят солнечные панели

Малообеспеченным семьям Самарканда установят солнечные панели

Хоким Самаркандской области подписал постановление об установке современного оборудования в 2 тыс домах семей, включенных в "железную тетрадь".

2023-02-05T09:17+0500

2023-02-05T09:17+0500

2023-02-05T09:17+0500

общество

самарканд

малообеспеченные семьи

хоким

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В домах малообеспеченных семей Самарканда будут установлены солнечные панели. Это предусмотрено постановлением хокима области Эркинжона Турдимова.Согласно документу, в 2023 году в домах нуждающихся в помощи жителей Самаркандской области будет установлены небольшие солнечные панели. Отмечается, что они будут размещены в 2 тысячах домах семей, включенных в "железную тетрадь".Большая часть современного оборудования будет выделено семьям Ургутского района (260) и города Самарканда.В ноябре прошлого года было объявлено, что подобные установки появятся в 100 домах Ташкентской области: Куйичирчикском, Бекабадском и Бокинском районах.

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