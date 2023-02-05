https://uz.sputniknews.ru/20230205/maloobespechennym-semyam-samarkanda-ustanovyat-solnechnye-paneli-32004732.html
Малообеспеченным семьям Самарканда установят солнечные панели
Малообеспеченным семьям Самарканда установят солнечные панели
Хоким Самаркандской области подписал постановление об установке современного оборудования в 2 тыс домах семей, включенных в "железную тетрадь".
2023-02-05T09:17+0500
2023-02-05T09:17+0500
2023-02-05T09:17+0500
общество
самарканд
малообеспеченные семьи
хоким
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В домах малообеспеченных семей Самарканда будут установлены солнечные панели. Это предусмотрено постановлением хокима области Эркинжона Турдимова.Согласно документу, в 2023 году в домах нуждающихся в помощи жителей Самаркандской области будет установлены небольшие солнечные панели. Отмечается, что они будут размещены в 2 тысячах домах семей, включенных в "железную тетрадь".Большая часть современного оборудования будет выделено семьям Ургутского района (260) и города Самарканда.В ноябре прошлого года было объявлено, что подобные установки появятся в 100 домах Ташкентской области: Куйичирчикском, Бекабадском и Бокинском районах.
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малообеспеченные семьи самарканд солнечные панели как помогут помощь хоким самаркандской области постановление современное оборудование сколько семей получат кто железная тетрадь
малообеспеченные семьи самарканд солнечные панели как помогут помощь хоким самаркандской области постановление современное оборудование сколько семей получат кто железная тетрадь
Малообеспеченным семьям Самарканда установят солнечные панели
Хоким Самаркандской области подписал постановление об установке современного оборудования в 2 тыс домах семей, включенных в "железную тетрадь".
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В домах малообеспеченных семей Самарканда будут установлены солнечные панели. Это предусмотрено постановлением хокима области Эркинжона Турдимова.
Согласно документу, в 2023 году в домах нуждающихся в помощи жителей Самаркандской области будет установлены небольшие солнечные панели. Отмечается, что они будут размещены в 2 тысячах домах семей, включенных в "железную тетрадь".
Большая часть современного оборудования будет выделено семьям Ургутского района (260) и города Самарканда.
В ноябре прошлого года было объявлено, что подобные установки появятся в 100 домах Ташкентской области: Куйичирчикском, Бекабадском и Бокинском районах.