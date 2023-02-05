https://uz.sputniknews.ru/20230205/moroz-otstupaet-sinoptiki-obeschayut-uzbekistanu-vesennee-teplo-32007809.html

Мороз отступает: синоптики обещают Узбекистану весеннее тепло

Мороз отступает: синоптики обещают Узбекистану весеннее тепло

После аномальных холодов в Узбекистан потихоньку возвращается привычное тепло. Уже в начале недели воздух прогреется до +17 градусов. Однако ночью, по-прежнему, будет холодно.

2023-02-05T08:07+0500

2023-02-05T08:07+0500

2023-02-05T08:07+0500

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ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Синоптики обещают потепление в первые дни новой недели. В некоторых регионах страны температура воздуха прогреется до +17 градусов. В среду по всей территории ожидаются дожди.РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРEЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, 6-7 февраля без осадков. 8 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, 7-8 февраля местами усиление до 15-20 м/с. Температура 6 февраля ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла; 7-8 февраля ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, 6-7 февраля без осадков. 8 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, 7-8 февраля местами усиление до 15-20 м/с. Температура 6 февраля ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла; 7-8 февраля ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.ТАШКEНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, 6-7 февраля без осадков. 8 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, 8 февраля местами усиление до 15-20 м/с. Температура 6 февраля ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла; 7-8 февраля ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла, местами до 13-15° тепла.КАШКАДАРЬИНСКАЯ И СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, 6-7 февраля без осадков. 8 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, 8 февраля местами усиление до 15-20 м/с. Температура 6 февраля ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; 7-8 февраля ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФEРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура 6 февраля ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла; 7-8 февраля ночью 2° мороза-3° тепла, 10-15° тепла.ПО ПРЕДГОРНЫМ И ГОРНЫМ РАЙОНАМ РEСПУБЛИКИПеременная облачность, 6 февраля и 8 февраля временами осадки (дождь, снег). 7 февраля без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, 8 февраля местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

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