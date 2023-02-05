https://uz.sputniknews.ru/20230205/razgonnyy-blok-s-meteosputnikom-vyshel-na-okolozemnuyu-orbitu---roskosmos-32012824.html

Разгонный блок с метеоспутником вышел на околоземную орбиту - Роскосмос

Разгонный блок с метеоспутником вышел на околоземную орбиту - Роскосмос

Тяжелая ракета "Протон-М" вывела на низкую околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с новым метеоспутником "Электро-Л" №4

2023-02-05T18:24+0500

2023-02-05T18:24+0500

2023-02-05T18:24+0500

россия

роскосмос

ракета

спутник

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ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Тяжелая ракета "Протон-М" вывела на низкую околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с новым метеоспутником "Электро-Л" №4, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". Ракета стартовала с космодрома Байконур в 12.13 мск 5 февраля. После выхода на околоземную орбиту разгонный блок доставит спутник на орбиту высотой 35,4 тысячи километров. Для этого ему потребуется три раза включить свой двигатель. После выведения спутник должен будет самостоятельно прибыть на геостационарную орбиту высотой почти 35,8 тысячи километров. "Протон-М" с метеоспутником стал первой российской ракетой, запущенной в 2023 году. В феврале пройдут еще два старта с Байконура по программе Международной космической станции, а в марте - пуск ещё одного "Протона". Сейчас орбите работают только два "Электро-Л" под номерами 2 и 3, выведенные на орбиту в 2016 и 2019 годах. Первый был запущен в 2011 году, но отказал в 2016 году. Как ранее сообщалось, "Электро-Л" №5 должен отправиться на орбиту в 2024 году. Спутники передают метеоданные каждые 15-30 минут, отправка снимков идет круглосуточно. "Электро-Л" помогают в прогнозе погоды, решают задачи мониторинга климата, выдают штормовые и экстренные телеграммы при выявлении чрезвычайных ситуаций.

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