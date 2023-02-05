https://uz.sputniknews.ru/20230205/sbu-planiruetsya-vzorvat-meduchrejdeniya-v-kramatorske---minoborony-rf-32013959.html

СБУ планируется взорвать медучреждения В Краматорске - Минобороны РФ

СБУ планируется взорвать медучреждения В Краматорске - Минобороны РФ

Провокация необходима СБУ для ускорения передачи ракет Украине, считают в штабе.

2023-02-05T21:00+0500

2023-02-05T21:00+0500

2023-02-05T21:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

ракеты

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ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, где планируется провокация со взрывами в городских медучреждениях, для освещения якобы "военных преступлений" России, сообщили в воскресенье в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине. В штабе сообщили, что Киев планирует провокацию с взрывом в Краматорске нарко-онкодиспансера, а также городской больницы, для обвинения Росии в "военных преступлениях". Провокация необходима СБУ для ускорения передачи ракет Украине, считают в штабе.

украина

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провокация краматорск взорвать больницы диспансер ракеты сбу