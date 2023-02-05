https://uz.sputniknews.ru/20230205/sbu-planiruetsya-vzorvat-meduchrejdeniya-v-kramatorske---minoborony-rf-32013959.html
СБУ планируется взорвать медучреждения В Краматорске - Минобороны РФ
СБУ планируется взорвать медучреждения В Краматорске - Минобороны РФ
Провокация необходима СБУ для ускорения передачи ракет Украине, считают в штабе.
2023-02-05T21:00+0500
2023-02-05T21:00+0500
2023-02-05T21:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
ракеты
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ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, где планируется провокация со взрывами в городских медучреждениях, для освещения якобы "военных преступлений" России, сообщили в воскресенье в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине. В штабе сообщили, что Киев планирует провокацию с взрывом в Краматорске нарко-онкодиспансера, а также городской больницы, для обвинения Росии в "военных преступлениях". Провокация необходима СБУ для ускорения передачи ракет Украине, считают в штабе.
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провокация краматорск взорвать больницы диспансер ракеты сбу
провокация краматорск взорвать больницы диспансер ракеты сбу
СБУ планируется взорвать медучреждения В Краматорске - Минобороны РФ
Провокация необходима СБУ для ускорения передачи ракет Украине, считают в штабе.
ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, где планируется провокация со взрывами в городских медучреждениях, для освещения якобы "военных преступлений" России, сообщили в воскресенье в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
В штабе сообщили, что Киев планирует провокацию с взрывом в Краматорске нарко-онкодиспансера, а также городской больницы, для обвинения Росии в "военных преступлениях".
"В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице "Сапфир" (ул. Врачебная, д. 35). При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы", - сообщили в штабе.
Провокация необходима СБУ для ускорения передачи ракет Украине, считают в штабе.