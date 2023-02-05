https://uz.sputniknews.ru/20230205/skonchalsya-eks-prezident-pakistana-pervez-musharraf---tv-32010792.html

Скончался экс-президент Пакистана Первез Мушарраф - ТВ

Скончался экс-президент Пакистана Первез Мушарраф - ТВ

Он ушел из жизни в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. 05.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-05T12:16+0500

2023-02-05T12:16+0500

2023-02-05T12:16+0500

в мире

пакистан

президент

скончался

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ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в воскресенье в больнице в Дубае в возрасте 79 лет после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo News. Мушарраф находился в госпитале в связи с осложнением амилоидоза - заболевания, при котором в организме происходит сбой обмена веществ. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф родился 11 августа 1943 года в Дели, (Индия, на тот момент британская колония). В 1947 году после отделения Пакистана он переехал с семьей в город Карачи. Участник индо-пакистанских конфликтов в 1965 и 1971 годах. В 1991 получил чин генерала, в 1998 году возглавил генеральный штаб, а затем стал председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана и главнокомандующим армией Пакистана. Двенадцатого октября 1999 года Первез Мушарраф пришел к власти в результате бескровного переворота и смещения премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 14 октября того же года в Пакистане было введено чрезвычайное положение, распущены парламент и Национальная ассамблея, приостановлено действие Конституции. Генерал Мушарраф был объявлен главой исполнительной власти. В июне 2001 года он принял полномочия президента Пакистана сроком на пять лет, сохранив за собой посты главы исполнительной власти и вооруженных сил. В апреле 2002 года в Пакистане был проведен всенародный референдум, по результатам которого Мушарраф получил возможность пребывать на посту главы государства еще в течение пяти лет. Провозглашение Мушаррафа президентом Пакистана вызвало протест лидера Пакистанской народной партии Беназир Бхутто, обвинившей генерала в нарушении конституции, которая запрещает совмещать пост президента с постом главнокомандующего армией. Эта статья конституции была заморожена до следующих выборов, Мушарраф дал обещание сложить с себя полномочия главкома в 2004 году, но обещание не выполнил. В октябре 2007 года Первез Мушарраф победил на президентских выборах. Однако Верховный суд не подтвердил легитимность его президентства, поскольку он продолжал совмещать гражданский и военный посты. Через месяц по приказу Мушаррафа в Пакистане было введено чрезвычайное положение. Ссылаясь на растущие террористические угрозы, он приостановил действие конституции, сменил судей в Верховном суде. Новые члены Верховного суда признали его действующим президентом. В конце ноября 2007 года Мушарраф оставил военный пост и на следующий день принял присягу уже как гражданское лицо, в середине декабря отменил чрезвычайное положение. В феврале 2008 года по результатам парламентских выборов партия "Пакистанская мусульманская лига" (ПМЛ-К), на которую опирался Мушарраф, заняла третье место, уступив Партии пакистанского народа (ППН) и Пакистанской мусульманской лиги (бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, ПМЛ-Н). В начале августа 2008 года правящая коалиция, ссылаясь на серьезные конституционные нарушения, начала процедуру импичмента против Мушаррафа. 18 августа 2008 года Мушарраф под угрозой импичмента был вынужден уйти в отставку, после чего эмигрировал в Великобританию. В 2009 году в Пакистане против Мушаррафа было возбуждено дело о незаконном аресте более 60 судей, в том числе главы Верховного суда при введении чрезвычайного положения в 2007 году. В 2011 году Федеральное агентство расследований Пакистана внесло имя Первеза Мушаррафа в список лиц, обвиняемых в причастности к убийству Беназир Бхутто, которая погибла в декабре 2007 года во время предвыборного митинга в городе Равалпинди. Тогда в результате самоподрыва террориста-смертника была убита Беназир и еще 26 человек, ранения получили более 90 человек. В марте 2013 года Мушарраф вернулся в Пакистан, выплатив назначенный судом залог, но уже в апреле был помещен в тюрьму, суд также запретил ему баллотироваться в законодательные собрания как на национальном, так и на региональном уровне. В марте 2014 года Мушаррафу было предъявлено официальное обвинение. По мнению обвинения, Мушарраф совершил госизмену в 2007 году, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать судей Верховного суда. По законам Пакистана государственная измена карается смертной казнью или пожизненным заключением. В марте 2016 года суд разрешил Мушаррафу уехать за границу на лечение после чего экс-президент покинул Пакистан страну и вылетел в ОАЭ. С тех пор он находился в Дубае, где, по версии следствия, скрывался от правосудия в связи с предъявленными ему обвинениями в уголовных преступлениях.

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пакистан, президент, скончался