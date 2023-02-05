https://uz.sputniknews.ru/20230205/snizilas-stoimost-litsenzii-dlya-muzykantov-32011452.html
Снизилась стоимость лицензии для музыкантов
Снизилась стоимость лицензии для музыкантов
Правительство республики осуществляет системные меры, направленные на дальнейшее развитие концертно-зрелищной индустрии и создание условий для работников культурной сферы.
2023-02-05T17:19+0500
2023-02-05T17:19+0500
2023-02-05T17:19+0500
культура
артист
певец
музыканты
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ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Правительство изменило размеры госпошлины за выдачу лицензии для лиц, осуществляющих концертно-зрелищную деятельность.В частности, они снизились для артистов, участвующих в концертах либо представляющих песни и видеоклипы в СМИ:За обслуживание юбилейных торжеств, свадеб, "суннат туй" в ресторанах, кафе, частных домах, музыканты, танцоры, ведущие, юмористы, диджеи должны заплатить госпошлину в размере 3 БРВ (ранее – от 4 до 7 БРВ).Власти республики осуществляют системные меры, направленные на дальнейшее развитие концертно-зрелищной индустрии и создание условий для работников этой сферы.
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узбекистан лицензия концертная деятельность
узбекистан лицензия концертная деятельность
Снизилась стоимость лицензии для музыкантов
Правительство республики осуществляет системные меры, направленные на дальнейшее развитие концертно-зрелищной индустрии и создание условий для работников культурной сферы.
ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik.
Правительство изменило
размеры госпошлины за выдачу лицензии для лиц, осуществляющих концертно-зрелищную деятельность.
В частности, они снизились для артистов, участвующих в концертах либо представляющих песни и видеоклипы в СМИ:
исполнителей I рейтинговой группы – с 50 до 20 БРВ (базовая расчетная величина 300 тыс.сумов);
исполнителей II рейтинговой группы – с 25 до 10 БРВ.
За обслуживание юбилейных торжеств, свадеб, "суннат туй" в ресторанах, кафе, частных домах, музыканты, танцоры, ведущие, юмористы, диджеи должны заплатить госпошлину в размере 3 БРВ (ранее – от 4 до 7 БРВ).
Власти республики осуществляют системные меры, направленные на дальнейшее развитие концертно-зрелищной индустрии и создание условий для работников этой сферы.