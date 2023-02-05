https://uz.sputniknews.ru/20230205/snizilas-stoimost-litsenzii-dlya-muzykantov-32011452.html

Снизилась стоимость лицензии для музыкантов

Снизилась стоимость лицензии для музыкантов

Правительство республики осуществляет системные меры, направленные на дальнейшее развитие концертно-зрелищной индустрии и создание условий для работников культурной сферы.

2023-02-05T17:19+0500

2023-02-05T17:19+0500

2023-02-05T17:19+0500

культура

артист

певец

музыканты

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ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Правительство изменило размеры госпошлины за выдачу лицензии для лиц, осуществляющих концертно-зрелищную деятельность.В частности, они снизились для артистов, участвующих в концертах либо представляющих песни и видеоклипы в СМИ:За обслуживание юбилейных торжеств, свадеб, "суннат туй" в ресторанах, кафе, частных домах, музыканты, танцоры, ведущие, юмористы, диджеи должны заплатить госпошлину в размере 3 БРВ (ранее – от 4 до 7 БРВ).Власти республики осуществляют системные меры, направленные на дальнейшее развитие концертно-зрелищной индустрии и создание условий для работников этой сферы.

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2023

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