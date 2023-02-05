https://uz.sputniknews.ru/20230205/uzbekistanskie-velosipedisty-zavoevali-pervye-ochki-dlya-olimpiady-v-parije-32013540.html
Узбекистанские велосипедисты завоевали первые очки для Олимпиады в Париже
Узбекистанские велосипедисты завоевали первые очки для Олимпиады в Париже
Сборная республики по шоссейному велоспорту завоевала призовые места на международных состязаниях на Кипре.
2023-02-05T20:20+0500
2023-02-05T20:20+0500
2023-02-05T20:20+0500
спорт
велосипед
олимпийские игры
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ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Узбекистанские велосипедисты завоевали первые лицензионные очки на пути к Олимпийским играм в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Сборная Узбекистана по шоссейному велоспорту принимают участие в международных соревнованиях на Кипре.В первом заезде на 13,5 км Ольга Забелинская завоевала второе место, Янина Кускова показала четвертый результат, Шахноза Абдуллаева стала одиннадцатой, а Мадина Каххорова – тринадцатой.Всего в состязаниях участвуют шесть команд. На данный момент узбекистанская команда лидирует в общей классификации со счетом 58 очков.
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велосипедный спорт первые очки соревнования в катаре узбекистан олимпийские игры париж-2024
велосипедный спорт первые очки соревнования в катаре узбекистан олимпийские игры париж-2024
Узбекистанские велосипедисты завоевали первые очки для Олимпиады в Париже
Сборная республики по шоссейному велоспорту завоевала призовые места на международных состязаниях на Кипре.
ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik.
Узбекистанские велосипедисты завоевали первые лицензионные очки на пути к Олимпийским играм в Париже, сообщает
Национальный олимпийский комитет республики.
Сборная Узбекистана по шоссейному велоспорту принимают участие в международных соревнованиях на Кипре.
В первом заезде на 13,5 км Ольга Забелинская завоевала второе место, Янина Кускова показала четвертый результат, Шахноза Абдуллаева стала одиннадцатой, а Мадина Каххорова – тринадцатой.
Всего в состязаниях участвуют шесть команд. На данный момент узбекистанская команда лидирует в общей классификации со счетом 58 очков.