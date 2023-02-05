https://uz.sputniknews.ru/20230205/uzbekistanskie-velosipedisty-zavoevali-pervye-ochki-dlya-olimpiady-v-parije-32013540.html

Узбекистанские велосипедисты завоевали первые очки для Олимпиады в Париже

Узбекистанские велосипедисты завоевали первые очки для Олимпиады в Париже

Сборная республики по шоссейному велоспорту завоевала призовые места на международных состязаниях на Кипре.

2023-02-05T20:20+0500

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спорт

велосипед

олимпийские игры

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ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Узбекистанские велосипедисты завоевали первые лицензионные очки на пути к Олимпийским играм в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Сборная Узбекистана по шоссейному велоспорту принимают участие в международных соревнованиях на Кипре.В первом заезде на 13,5 км Ольга Забелинская завоевала второе место, Янина Кускова показала четвертый результат, Шахноза Абдуллаева стала одиннадцатой, а Мадина Каххорова – тринадцатой.Всего в состязаниях участвуют шесть команд. На данный момент узбекистанская команда лидирует в общей классификации со счетом 58 очков.

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