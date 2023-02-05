https://uz.sputniknews.ru/20230205/volodin-oon-doljna-rassledovat-prestupleniya-ssha-protiv-chelovechestva-32010528.html
Володин: ООН должна расследовать преступления США против человечества
Володин: ООН должна расследовать преступления США против человечества
Двадцать лет назад госсекретарь США выступил на заседании Совбеза ООН с заявлением об обнаружении биологического оружия в Ираке, после чего Америка вторглась в эту страну.
2023-02-05T13:19+0500
2023-02-05T13:19+0500
2023-02-05T13:19+0500
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ирак
биологическое оружие
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ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Политика США и коллективного Запада строится на лжи, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.Пятого февраля 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Через месяц США вторглись в эту страну. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. По словам спикера ГД, "политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства".
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володин оон биологическое оружие китай
володин оон биологическое оружие китай
Володин: ООН должна расследовать преступления США против человечества
Двадцать лет назад госсекретарь США выступил на заседании Совбеза ООН с заявлением об обнаружении биологического оружия в Ираке, после чего Америка вторглась в эту страну.
ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik.
Политика США и коллективного Запада строится на лжи, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости
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Пятого февраля 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Через месяц США вторглись в эту страну. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности.
"Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с "нерасширением" НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом — только в роли Пауэлла выступили (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель и (бывший президент Франции Франсуа) Олланд. ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества", - написал Володин в своем телеграм-канале.
По словам спикера ГД, "политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства".