https://uz.sputniknews.ru/20230205/vstupayut-v-silu-embargo-i-potolok-tsen-na-nefteprodukty-iz-rossii--chto-eto-znachit-32014390.html

Вступают в силу эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России – что это значит?

Вступают в силу эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России – что это значит?

Спустя два месяца после введения эмбарго и предельных цен на российскую нефть аналогичные ограничения Запада добрались и до продуктов нефтепереработки из РФ.

2023-02-05T22:02+0500

2023-02-05T22:02+0500

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ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik, Вадим Павлов. С 5-го февраля вступает в силу решение Евросоюза и стран "большой семерки" (помимо стран-участниц европейского блока в нее входят США, Канада, Япония и Великобритания) о введении эмбарго на нефтепродукты из России.Вместе с ним с воскресенья также начинает действовать утвержденный ЕС, "большой семеркой" и Австралией потолок цен на российские продукты нефтепереработки для третьих стран.О новых условиях, в которых отныне будет жить мировой топливный рынок, а также о возможных последствиях от западных ограничений как для России, так и для стран Европейского союза Sputnik узнал у экспертов. Подробности – в материале.Недоработанное эмбарго с исключениямиРаботать эмбарго на российские нефтепродукты будет точно также, как уже два месяца аналогичный механизм работает в отношении поставок нефти из России, отмечет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Подробнее об ограничениях на российское "черное золото" можно прочитать здесь.Страны Евросоюза не смогут приобретать продукты нефтепереработки из России. Однако, как и в истории с нефтяным эмбарго, здесь предусмотрены несколько исключений.Так, Болгария до конца 2024-го года сможет закупать нефтепродукты из России, а Хорватии до конца 2023-го года разрешено покупать у РФ вакуумный газойль, необходимый для работы их нефтеперерабатывающих заводов."Так как нефтепродукты поставлялись в основном морем, то здесь необходимо указать и второй момент, который касается этого вида санкций, - говорит Александр Фролов. - Одновременно с запретом на закупку европейскими компаниями российских нефтепродуктов вступает в силу и запрет для европейских предприятий на их морскую транспортировку. А также запрет на участие в обеспечении морской перевозки для тех европейских компаний, которые так или иначе касаются этого вопроса – например, нельзя страховать, обеспечивать финансирование, обслуживать суда, перевозящие российские нефтепродукты".При этом, отмечает эксперт, есть определенные исключения, касающиеся специфики применения этой санкции в отношении третьих стран.Это, по его словам, открывает довольно широкое пространство для маневра."Так, например, товарный дизель можно подвергнуть вакуумной или атмосферной перегонке, или, если угодно, дистилляции. Но если вы подвергаете этому виду переработки товарный нефтепродукт, то на выходе вы получаете тот же самый нефтепродукт без каких-либо изменений", - рассказывает эксперт.Он предполагает, что эта недоработка предварительного регламента будет устранена, потому как если этого не произойдет, то будет открыто очень большое пространство для маневра. "Я бы даже сказал слишком большое", - заявляет Александр Фролов.Очередной потолокЕвропейский Союз, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия согласовали введение потолка цен на нефтепродукты из России.Предельная цена на продукцию, торгующуюся с премией к нефти (например, дизельное топливо и мазут), установлена на уровне $100 за баррель, а на продукцию, продающуюся с дисконтом (например, мазут) - $45 за баррель.ЕС, фактически, своим эмбарго уже запретил сам себе закупать российские нефтепродукты, а ценовым потолком коллективный Запад намерен ограничить доходы России от экспорта в третьи страны.По сути, его судно будет простаивать, говорит эксперт. Поэтому эта санкция будет оказывать влияние именно на стадии перевозки российских нефтепродуктов.Как отмечает Александр Фролов, система предельных цен на российские нефть и нефтепродукты – это, по сути, легальный пропуск обратно в экосистему морских перевозок."Если Россия соглашается продавать свои нефтепродукты в рамках потолка цен, то российские компании могут и дальше пользоваться услугами по морским перевозкам - страхованию, финансированию, брокерским услугам", - объясняет эксперт.По его словам, возможно снижение цен на российские нефтепродукты, но не из-за потолка, а из-за возросших расходов на транспортировку.Подробнее о потолке цен, мотивах его введения и потенциальных рисках можно прочитать здесь.Дефицит топлива, сокращение производства и другие возможные последствияЕвропа была важным рынком сбыта нефтепродуктов для России, отмечает ведущий эксперт ФНЭБ Станислав Митрахович. На пике в данный регион поставлялось 0,8-1 млн баррелей различных нефтепродуктов в сутки, более половины из которых приходилось на дизельное топливо."С одной стороны, придется заниматься перенаправлением поставок, а с другой, возможно, придется частично снизить добычу нефти, потому что такое количество нефтепродуктов, которое продавали раньше на внешних рынках, сейчас реализовать будет сложно", - считает эксперт.По его словам, нефтепродукты сложнее пристроить на рынке, нежели сырую нефть, поскольку страны-импортеры обычно имеют собственные нефтеперерабатывающие мощности и заинтересованы в покупке именно сырой нефти для дальнейшей ее переработки на своих заводах."В этом смысле России будет сложнее продавать свои нефтепродукты, но, тем не менее, такие возможности существуют. Есть информация о росте экспорта российских нефтепродуктов в Турцию, Марокко и другие страны", - заявляет эксперт.В прежние годы на Европу приходилось до 65% всех поставок нефтепродуктов из России, продолжает Александр Фролов. И сейчас запрет на поставки в данный регион является для РФ существенным – фактически, страна должна перенаправить на другие рынки более половины своих нефтепродуктов.Если снижение добычи нефти в России произойдет, то оно будет на уровне 5-7%, оценивает Станислав Митрахович.Одним из главных последствий от введения эмбарго и потолка цен Игорь Юшков называет уменьшение количества доступных России танкеров для перевозки нефтепродуктов.По словам Игоря Юшкова, в мировом флоте гораздо меньше танкеров, перевозящих нефтепродукты, чем перевозящих нефть. А значит, из и так относительно небольшого количества таких танкеров России будет доступно еще меньше. Соответственно, флот для экспорта нефтепродуктов из РФ, вероятно, будет формироваться дольше.По его словам, переходный период может занять до полугода - пока Россия не найдет достаточное количество танкеров для экспорта своих нефтепродуктов на азиатские и другие альтернативные рынки, не пристроит свои нефтепродукты и не заключит контракты.По оценке генерального директора "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора" Тамары Сафоновой, диверсификация экспорта нефти из стран ЕС в дружественные страны после ввода потолка цен в начале декабря прошла эффективно.Для стран Запада, отмечает Игорь Юшков, последствия ограничений будут не очень хорошими, поскольку в Европе может возникнуть дефицит нефтепродуктов и, соответственно, рост цен на них.Как рассказывает Александр Фролов, Россия "закрывает" порядка 10% спроса в ЕС на дизельное топливо. "Очевидно, что поставки из РФ им будет тяжело заместить", - говорит он."Другое последствие заключается в том, что, вполне возможно, европейская нефтепереработка все больше и больше будет уходить на аутсорсинг, - отмечает Игорь Юшков. – То есть, все больше нефтепродуктов будет производиться в азиатских странах, и уже готовые нефтепродукты будут поставляться на европейский рынок, а местные НПЗ останутся недозагруженными. Ну и, соответственно, нефтепродукты для Европы станут еще дороже".Станислав Митрахович предполагает, что Европа будет сквозь пальцы смотреть на выполнение своих собственных санкций касательно нефтепродуктов. По крайней мере в ближайшие несколько месяцев, пока будет переходный период, поскольку найти замену нефтепродуктам Евросоюзу будет достаточно сложно.Рынками, куда Россия может перенаправить нефтепродукты, ранее направлявшиеся в ЕС, могут стать Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка (особенно ее север), считает Александр Фролов.Также потенциалом к увеличению импорта российских нефтепродуктов, по мнению эксперта, обладают страны ближнего зарубежья, которые могут участвовать в операциях размена – то есть, Россия может продавать дизельное топливо, например, в Казахстан, тот может снимать с внутреннего рынка часть собственного дизельного топлива и отправлять его в ЕС.С перспективами перестроения рынков сбыта соглашается и Игорь Юшков. По его словам, Россия может направлять свои нефтепродукты в азиатские, ближневосточные и африканские страны, которые направятся на внутренние рынки, а все, что они перерабатывают из российской нефти, вместо потребления внутри страны могут отправлять на внешние рынки.

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

россия, европа, нефть