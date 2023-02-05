https://uz.sputniknews.ru/20230205/zavod-kokand-biokimyo-kupila-uzbekistanskaya-torgovaya-kompaniya-32010411.html
Завод "Коканд биокимё" купила узбекистанская торговая компания
Завод "Коканд биокимё" купила узбекистанская торговая компания
Стоимость приватизации биохимического завода составила 277 млрд сумов.
2023-02-05T14:20+0500
2023-02-05T14:20+0500
2023-02-05T14:20+0500
экономика
приватизация
завод
коканд
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ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Кокандский биохимический завод приватизировали. В рамках программы приватизации 99,7% государственного пакета акций в уставном капитале АО "Коканд биокимё" продали за 277,0 млрд сумов. Покупателем стала компания ООО "First Premium Alliance", сообщило Агентство госактивов.После завершения сделки, покупатель обязуется внедрить цифровую маркировку в производстве спирта и алкогольной продукции. Это позволит прослеживать всю цепочку поставок до конечного потребителя и поднять эффективность бизнеса.Основным видом выпускаемой продукции завода АО "Коканд биохим" является спирт этиловый пищевой. ООО "First Premium Alliance" — узбекистанская компания, специализирующаяся на оптово-розничной торговле алкогольной продукцией.
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MIA „Rosiya Segodnya“
биохимический завод коканд биокимё производство спирта
биохимический завод коканд биокимё производство спирта
Завод "Коканд биокимё" купила узбекистанская торговая компания
Стоимость приватизации биохимического завода составила 277 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Кокандский биохимический завод приватизировали. В рамках программы приватизации 99,7% государственного пакета акций в уставном капитале АО "Коканд биокимё" продали за 277,0 млрд сумов. Покупателем стала компания ООО "First Premium Alliance", сообщило Агентство госактивов.
После завершения сделки, покупатель обязуется внедрить цифровую маркировку в производстве спирта и алкогольной продукции. Это позволит прослеживать всю цепочку поставок до конечного потребителя и поднять эффективность бизнеса.
Основным видом выпускаемой продукции завода АО "Коканд биохим" является спирт этиловый пищевой. ООО "First Premium Alliance" — узбекистанская компания, специализирующаяся на оптово-розничной торговле алкогольной продукцией.