https://uz.sputniknews.ru/20230205/zavod-kokand-biokimyo-kupila-uzbekistanskaya-torgovaya-kompaniya-32010411.html

Завод "Коканд биокимё" купила узбекистанская торговая компания

Завод "Коканд биокимё" купила узбекистанская торговая компания

Стоимость приватизации биохимического завода составила 277 млрд сумов.

2023-02-05T14:20+0500

2023-02-05T14:20+0500

2023-02-05T14:20+0500

экономика

приватизация

завод

коканд

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ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Кокандский биохимический завод приватизировали. В рамках программы приватизации 99,7% государственного пакета акций в уставном капитале АО "Коканд биокимё" продали за 277,0 млрд сумов. Покупателем стала компания ООО "First Premium Alliance", сообщило Агентство госактивов.После завершения сделки, покупатель обязуется внедрить цифровую маркировку в производстве спирта и алкогольной продукции. Это позволит прослеживать всю цепочку поставок до конечного потребителя и поднять эффективность бизнеса.Основным видом выпускаемой продукции завода АО "Коканд биохим" является спирт этиловый пищевой. ООО "First Premium Alliance" — узбекистанская компания, специализирующаяся на оптово-розничной торговле алкогольной продукцией.

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биохимический завод коканд биокимё производство спирта