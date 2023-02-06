https://uz.sputniknews.ru/20230206/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-zemletryaseniem-v-turtsii-32020601.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

Президент Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

2023-02-06T11:47+0500

2023-02-06T11:47+0500

2023-02-06T11:51+0500

политика

узбекистан

турция

землетрясение

соболезнования

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ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате сильного землетрясения в юго-восточных провинциях Турции.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также известно о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.В семи турецких провинциях число жертв, по последним данным, составило 76 человек, еще 440 пострадали. В трех сирийских провинциях погибли не менее 99 человек, свыше 330 пострадали.

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узбекистан президент шавкат мирзиёев выразил соболезнования землетрясение в турции разрушения жертвы пострадавшие в сирии