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Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии — страшные фото с места событий
Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии — страшные фото с места событий
В Турции и Сирии произошла серия землетрясений, которые привели к многочисленным жертвам, ранениям и разрушениям.
2023-02-06T22:01+0500
2023-02-06T22:01+0500
фото
турция
сирия
землетрясение
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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли более тысячи человек, ранены более семи тысяч человек.Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. Днем 6 февраля в центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. При землетрясении в Турции обрушились почти три тысячи зданий. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 304 человека, пострадали 2323.
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сирия
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разрушительное землетрясение в турции и сирии страшные фото с места событий в турции и сирии произошла серия землетрясений которые привели к многочисленным жертвам ранениям и разрушениям
разрушительное землетрясение в турции и сирии страшные фото с места событий в турции и сирии произошла серия землетрясений которые привели к многочисленным жертвам ранениям и разрушениям

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии — страшные фото с места событий

22:01 06.02.2023
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В Турции и Сирии произошла серия землетрясений, которые привели к многочисленным жертвам, ранениям и разрушениям.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли более тысячи человек, ранены более семи тысяч человек.
Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. Днем 6 февраля в центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. При землетрясении в Турции обрушились почти три тысячи зданий. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.
Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 304 человека, пострадали 2323.
© AP Photo / Depo Photos

Результат землетрясения в турецком городе Диярбакыр.

Результат землетрясения в турецком городе Диярбакыр. - Sputnik Узбекистан
1/14
© AP Photo / Depo Photos

Результат землетрясения в турецком городе Диярбакыр.

© AP Photo / Depo Photos

По последним данным, количество разрушенных домов в Турции составляет более 2800.

По последним данным, количество разрушенных домов в Турции составляет более 2800. - Sputnik Узбекистан
2/14
© AP Photo / Depo Photos

По последним данным, количество разрушенных домов в Турции составляет более 2800.

© AFP 2023 / Bakr Alkasem

Работа спасателей в одном из разрушенных домов в сирийском городе Аазаз.

Работа спасателей в одном из разрушенных домов в сирийском городе Аазаз. - Sputnik Узбекистан
3/14
© AFP 2023 / Bakr Alkasem

Работа спасателей в одном из разрушенных домов в сирийском городе Аазаз.

© AP Photo / Ghaith Alsayed

По данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 284 человека, пострадали 2323.

По данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 284 человека, пострадали 2323. - Sputnik Узбекистан
4/14
© AP Photo / Ghaith Alsayed

По данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 284 человека, пострадали 2323.

© AFP 2023 / Aaref Watad

Отделение неотложной помощи в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией.

Отделение неотложной помощи в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией. - Sputnik Узбекистан
5/14
© AFP 2023 / Aaref Watad

Отделение неотложной помощи в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией.

© AFP 2023 / AAREF WATAD

Правительство Сирии сообщило, что больше всего люди пострадали от землетрясения в Алеппо, Латакия и Хама.

Правительство Сирии сообщило, что больше всего люди пострадали от землетрясения в Алеппо, Латакия и Хама. - Sputnik Узбекистан
6/14
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Правительство Сирии сообщило, что больше всего люди пострадали от землетрясения в Алеппо, Латакия и Хама.

© AFP 2023 / AAREF WATAD

Раненый ребенок ожидает лечения в отделении неотложной помощи больницы Баб аль-Хава после землетрясения.

Раненый ребенок ожидает лечения в отделении неотложной помощи больницы Баб аль-Хава после землетрясения. - Sputnik Узбекистан
7/14
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Раненый ребенок ожидает лечения в отделении неотложной помощи больницы Баб аль-Хава после землетрясения.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Жители, ищут выживших среди обломков разрушенных зданий после землетрясения в деревне Бесния недалеко от города Харим в Сирии.

Жители, ищут выживших среди обломков разрушенных зданий после землетрясения в деревне Бесния недалеко от города Харим в Сирии. - Sputnik Узбекистан
8/14
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Жители, ищут выживших среди обломков разрушенных зданий после землетрясения в деревне Бесния недалеко от города Харим в Сирии.

© AP Photo / Ghaith Alsayed

По оценке сейсмологов, землетрясение произошло в 59 километрах к северо-востоку от турецкого города Кахраманмараш.

По оценке сейсмологов, землетрясение произошло в 59 километрах к северо-востоку от турецкого города Кахраманмараш. - Sputnik Узбекистан
9/14
© AP Photo / Ghaith Alsayed

По оценке сейсмологов, землетрясение произошло в 59 километрах к северо-востоку от турецкого города Кахраманмараш.

© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN

Люди ищут выживших среди завалов в турецком городе Диярбакыр.

Люди ищут выживших среди завалов в турецком городе Диярбакыр. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN

Люди ищут выживших среди завалов в турецком городе Диярбакыр.

© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали больше 1500 человек.

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали больше 1500 человек. - Sputnik Узбекистан
11/14
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали больше 1500 человек.

© AFP 2023 / MOHAMMED AL-RIFAI

Бойцы сирийской гражданской обороны, доставляют пострадавшего от землетрясения в больницу возле перехода Баб-эль-Хава в Турцию.

Бойцы сирийской гражданской обороны, доставляют пострадавшего от землетрясения в больницу возле перехода Баб-эль-Хава в Турцию. - Sputnik Узбекистан
12/14
© AFP 2023 / MOHAMMED AL-RIFAI

Бойцы сирийской гражданской обороны, доставляют пострадавшего от землетрясения в больницу возле перехода Баб-эль-Хава в Турцию.

© Foto : из соцсетей

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке. - Sputnik Узбекистан
13/14
© Foto : из соцсетей

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Anjum Naveed

Женщина зажигает свечи во время всенощного бдения в память о жертвах землетрясения в Сирии и Турции, в Исламабаде, Пакистан, понедельник, 6 февраля 2023 года.

Женщина зажигает свечи во время всенощного бдения в память о жертвах землетрясения в Сирии и Турции, в Исламабаде, Пакистан, понедельник, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
14/14
© AP Photo / Anjum Naveed

Женщина зажигает свечи во время всенощного бдения в память о жертвах землетрясения в Сирии и Турции, в Исламабаде, Пакистан, понедельник, 6 февраля 2023 года.

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