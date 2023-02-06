Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии — страшные фото с места событий

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли более тысячи человек, ранены более семи тысяч человек.Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. Днем 6 февраля в центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. При землетрясении в Турции обрушились почти три тысячи зданий. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 304 человека, пострадали 2323.
В Турции и Сирии произошла серия землетрясений, которые привели к многочисленным жертвам, ранениям и разрушениям.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли более тысячи человек, ранены более семи тысяч человек.
Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. Днем 6 февраля в центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. При землетрясении в Турции обрушились почти три тысячи зданий. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.
Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 304 человека, пострадали 2323.