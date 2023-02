Узбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"

You need to enable JavaScript to run this app.Сулайманкулова Э.М.НовостиОбменСтатьиРежиссураСупертегиТегиМедиаПродюсерыБаннерыЭкспортыРекомендательный блокБесконечный скроллРассылкиСправочникиАвторы статейАвторы медиаИсточникиРубильникиОтчетыЖурналНовый журналОтчет по новостямОтчет по статьямОтчет по редакторамОтчет по медиаОтчет по источникамЯзык интерфейсаРусскийНастройкиЭкспортыSEOPushМолнияЗапланирована наСохранитьУбрать с сайтаЗаголовокУзбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"59ЧПУИзображение© Халқаро дзюдо федерацияси АнонсВ Париже прошли финальные состязания международного турнира по дзюдо.69ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. В Париже прошли завершающие поединки турнира "Большого шлема" по дзюдо.В весе до 60 кг узбекистанский спортсмен Камолиддин Бахтиёров завоевал бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Он одолел прошлогоднего финалиста чемпионата мира мира Ариунболда Энхтайвана из Монголии. Это первый "подиум" Бахтиёрова на международной арене.В весовой категории свыше 100 кг узбекистанские тлеты Шохрух Бахтиёров и Алишер Юсупов боролись между собой за бронзовую награду. В захватывающей схватке победу одержал Юсупов и пополнил копилку сборной ещё одной бронзовой медалью.Редактировать ссылкуОткрывать ссылку в новой вкладкеВнешняя ссылкаУдалить ссылкуСохранитьПолужирныйКурсивПодчеркнутыйМаркерыНумерацияСсылкаH2Заголовок H2H3Заголовок H3ЦитатаiВсплывающая подсказкаX2ПодстрочныйX2НадстрочныйAaВсе строчныеОчистить стилиНапишите что-нибудьСупертегСпортАвторУкажите имя автора(ов)ТегиУзбекистандзюдоИнжект статьиФотогалереяВидеоПост из соцсетейПодзаголовокИнфографикаИзображениеОпросАудиоКарточкаТестИнжект супертегаHTML-кодСобытиеВопрос-ответВнешний лонгридЦитатаЗаголовокТекстПодкастТаблицаТильда!function(e){function r(r){for(var n,a,i=r[0],c=r[1],l=r[2],s=0,p=[];s<i.length;s++)a=i[s],Object.prototype.hasOwnProperty.call(o,a)&&o[a]&&p.push(o[a][0]),o[a]=0;for(n in c)Object.prototype.hasOwnProperty.call(c,n)&&(e[n]=c[n]);for(f&&f(r);p.length;)p.shift()();return u.push.apply(u,l||[]),t()}function t(){for(var e,r=0;r<u.length;r++){for(var t=u[r],n=!0,i=1;i<t.length;i++){var c=t[i];0!==o[c]&&(n=!1)}n&&(u.splice(r--,1),e=a(a.s=t[0]))}return e}var n={},o={1:0},u=[];function a(r){if(n[r])return n[r].exports;var t=n[r]={i:r,l:!1,exports:{}};return e[r].call(t.exports,t,t.exports,a),t.l=!0,t.exports}a.e=function(e){var r=[],t=o[e];if(0!==t)if(t)r.push(t[2]);else{var n=new Promise((function(r,n){t=o[e]=[r,n]}));r.push(t[2]=n);var u,i=document.createElement("script");i.charset="utf-8",i.timeout=120,a.nc&&i.setAttribute("nonce",a.nc),i.src=function(e){return a.p+"static/js/"+({}[e]||e)+"."+{3:"43a632ba",4:"5bba638d",5:"6f3cef3c"}[e]+".chunk.js"}(e);var c=new Error;u=function(r){i.onerror=i.onload=null,clearTimeout(l);var t=o[e];if(0!==t){if(t){var n=r&&("load"===r.type?"missing":r.type),u=r&&r.target&&r.target.src;c.message="Loading chunk "+e+" failed.

("+n+": "+u+")",c.name="ChunkLoadError",c.type=n,c.request=u,t[1](c)}o[e]=void 0}};var l=setTimeout((function(){u({type:"timeout",target:i})}),12e4);i.onerror=i.onload=u,document.head.appendChild(i)}return Promise.all(r)},a.m=e,a.c=n,a.d=function(e,r,t){a.o(e,r)||Object.defineProperty(e,r,{enumerable:!0,get:t})},a.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},a.t=function(e,r){if(1&r&&(e=a(e)),8&r)return e;if(4&r&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var t=Object.create(null);if(a.r(t),Object.defineProperty(t,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&r&&"string"!=typeof e)for(var n in e)a.d(t,n,function(r){return e[r]}.bind(null,n));return t},a.n=function(e){var r=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return a.d(r,"a",r),r},a.o=function(e,r){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,r)},a.p="/",a.oe=function(e){throw console.error(e),e};var i=this.webpackJsonpdnd=this.webpackJsonpdnd||[],c=i.push.bind(i);i.push=r,i=i.slice();for(var l=0;l<i.length;l++)r(i[l]);var f=c;t()}([]) 100 кг узбекистанские тлеты Шохрух Бахтиёров и Алишер Юсупов боролись между собой за бронзовую награду. В захватывающей схватке победу одержал Юсупов и пополнил копилку сборной ещё одной бронзовой медалью.