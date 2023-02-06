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Узбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"
Узбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"
В Париже прошли финальные состязания международного турнира по дзюдо. 06.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-06T08:04+0500
2023-02-06T08:04+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. В Париже прошли завершающие поединки турнира "Большого шлема" по дзюдо.В весе до 60 кг узбекистанский спортсмен Камолиддин Бахтиёров завоевал бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Он одолел прошлогоднего финалиста чемпионата мира мира Ариунболда Энхтайвана из Монголии. Это первый "подиум" Бахтиёрова на международной арене.You need to enable JavaScript to run this app.Сулайманкулова Э.М.НовостиОбменСтатьиРежиссураСупертегиТегиМедиаПродюсерыБаннерыЭкспортыРекомендательный блокБесконечный скроллРассылкиСправочникиАвторы статейАвторы медиаИсточникиРубильникиОтчетыЖурналНовый журналОтчет по новостямОтчет по статьямОтчет по редакторамОтчет по медиаОтчет по источникамЯзык интерфейсаРусскийНастройкиЭкспортыSEOPushМолнияЗапланирована наСохранитьУбрать с сайтаЗаголовокУзбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"59ЧПУИзображение© Халқаро дзюдо федерацияси АнонсВ Париже прошли финальные состязания международного турнира по дзюдо.69ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. В Париже прошли завершающие поединки турнира "Большого шлема" по дзюдо.В весе до 60 кг узбекистанский спортсмен Камолиддин Бахтиёров завоевал бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Он одолел прошлогоднего финалиста чемпионата мира мира Ариунболда Энхтайвана из Монголии. Это первый "подиум" Бахтиёрова на международной арене.В весовой категории свыше 100 кг узбекистанские тлеты Шохрух Бахтиёров и Алишер Юсупов боролись между собой за бронзовую награду. В захватывающей схватке победу одержал Юсупов и пополнил копилку сборной ещё одной бронзовой медалью.Редактировать ссылкуОткрывать ссылку в новой вкладкеВнешняя ссылкаУдалить ссылкуСохранитьПолужирныйКурсивПодчеркнутыйМаркерыНумерацияСсылкаH2Заголовок H2H3Заголовок H3ЦитатаiВсплывающая подсказкаX2ПодстрочныйX2НадстрочныйAaВсе строчныеОчистить стилиНапишите что-нибудьСупертегСпортАвторУкажите имя автора(ов)ТегиУзбекистандзюдоИнжект статьиФотогалереяВидеоПост из соцсетейПодзаголовокИнфографикаИзображениеОпросАудиоКарточкаТестИнжект супертегаHTML-кодСобытиеВопрос-ответВнешний лонгридЦитатаЗаголовокТекстПодкастТаблицаТильда!function(e){function r(r){for(var n,a,i=r[0],c=r[1],l=r[2],s=0,p=[];s&lt;i.length;s++)a=i[s],Object.prototype.hasOwnProperty.call(o,a)&amp;&amp;o[a]&amp;&amp;p.push(o[a][0]),o[a]=0;for(n in c)Object.prototype.hasOwnProperty.call(c,n)&amp;&amp;(e[n]=c[n]);for(f&amp;&amp;f(r);p.length;)p.shift()();return u.push.apply(u,l||[]),t()}function t(){for(var e,r=0;r&lt;u.length;r++){for(var t=u[r],n=!0,i=1;i&lt;t.length;i++){var c=t[i];0!==o[c]&amp;&amp;(n=!1)}n&amp;&amp;(u.splice(r--,1),e=a(a.s=t[0]))}return e}var n={},o={1:0},u=[];function a(r){if(n[r])return n[r].exports;var t=n[r]={i:r,l:!1,exports:{}};return e[r].call(t.exports,t,t.exports,a),t.l=!0,t.exports}a.e=function(e){var r=[],t=o[e];if(0!==t)if(t)r.push(t[2]);else{var n=new Promise((function(r,n){t=o[e]=[r,n]}));r.push(t[2]=n);var u,i=document.createElement("script");i.charset="utf-8",i.timeout=120,a.nc&amp;&amp;i.setAttribute("nonce",a.nc),i.src=function(e){return a.p+"static/js/"+({}[e]||e)+"."+{3:"43a632ba",4:"5bba638d",5:"6f3cef3c"}[e]+".chunk.js"}(e);var c=new Error;u=function(r){i.onerror=i.onload=null,clearTimeout(l);var t=o[e];if(0!==t){if(t){var n=r&amp;&amp;("load"===r.type?"missing":r.type),u=r&amp;&amp;r.target&amp;&amp;r.target.src;c.message="Loading chunk "+e+" failed.\n("+n+": "+u+")",c.name="ChunkLoadError",c.type=n,c.request=u,t[1](c)}o[e]=void 0}};var l=setTimeout((function(){u({type:"timeout",target:i})}),12e4);i.onerror=i.onload=u,document.head.appendChild(i)}return Promise.all(r)},a.m=e,a.c=n,a.d=function(e,r,t){a.o(e,r)||Object.defineProperty(e,r,{enumerable:!0,get:t})},a.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&amp;&amp;Symbol.toStringTag&amp;&amp;Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},a.t=function(e,r){if(1&amp;r&amp;&amp;(e=a(e)),8&amp;r)return e;if(4&amp;r&amp;&amp;"object"==typeof e&amp;&amp;e&amp;&amp;e.__esModule)return e;var t=Object.create(null);if(a.r(t),Object.defineProperty(t,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&amp;r&amp;&amp;"string"!=typeof e)for(var n in e)a.d(t,n,function(r){return e[r]}.bind(null,n));return t},a.n=function(e){var r=e&amp;&amp;e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return a.d(r,"a",r),r},a.o=function(e,r){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,r)},a.p="/",a.oe=function(e){throw console.error(e),e};var i=this.webpackJsonpdnd=this.webpackJsonpdnd||[],c=i.push.bind(i);i.push=r,i=i.slice();for(var l=0;l&lt;i.length;l++)r(i[l]);var f=c;t()}([]) 100 кг узбекистанские тлеты Шохрух Бахтиёров и Алишер Юсупов боролись между собой за бронзовую награду. В захватывающей схватке победу одержал Юсупов и пополнил копилку сборной ещё одной бронзовой медалью.
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узбекистан, дзюдо
узбекистан, дзюдо

Узбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"

08:04 06.02.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНа континентальном первенство по дзюдо среди юниоров и молодёжи представители сборной Узбекистана завоевали 6 медалей.
На континентальном первенство по дзюдо среди юниоров и молодёжи представители сборной Узбекистана завоевали 6 медалей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В Париже прошли финальные состязания международного турнира по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. В Париже прошли завершающие поединки турнира "Большого шлема" по дзюдо.
В весе до 60 кг узбекистанский спортсмен Камолиддин Бахтиёров завоевал бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Он одолел прошлогоднего финалиста чемпионата мира мира Ариунболда Энхтайвана из Монголии. Это первый "подиум" Бахтиёрова на международной арене.
You need to enable JavaScript to run this app.Сулайманкулова Э.М.НовостиОбменСтатьиРежиссураСупертегиТегиМедиаПродюсерыБаннерыЭкспортыРекомендательный блокБесконечный скроллРассылкиСправочникиАвторы статейАвторы медиаИсточникиРубильникиОтчетыЖурналНовый журналОтчет по новостямОтчет по статьямОтчет по редакторамОтчет по медиаОтчет по источникамЯзык интерфейсаРусскийНастройкиЭкспортыSEOPushМолнияЗапланирована наСохранитьУбрать с сайтаЗаголовокУзбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"59ЧПУИзображение© Халқаро дзюдо федерацияси АнонсВ Париже прошли финальные состязания международного турнира по дзюдо.69ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. В Париже прошли завершающие поединки турнира "Большого шлема" по дзюдо.В весе до 60 кг узбекистанский спортсмен Камолиддин Бахтиёров завоевал бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Он одолел прошлогоднего финалиста чемпионата мира мира Ариунболда Энхтайвана из Монголии. Это первый "подиум" Бахтиёрова на международной арене.В весовой категории свыше 100 кг узбекистанские тлеты Шохрух Бахтиёров и Алишер Юсупов боролись между собой за бронзовую награду. В захватывающей схватке победу одержал Юсупов и пополнил копилку сборной ещё одной бронзовой медалью.Редактировать ссылкуОткрывать ссылку в новой вкладкеВнешняя ссылкаУдалить ссылкуСохранитьПолужирныйКурсивПодчеркнутыйМаркерыНумерацияСсылкаH2Заголовок H2H3Заголовок H3ЦитатаiВсплывающая подсказкаX2ПодстрочныйX2НадстрочныйAaВсе строчныеОчистить стилиНапишите что-нибудьСупертегСпортАвторУкажите имя автора(ов)ТегиУзбекистандзюдоИнжект статьиФотогалереяВидеоПост из соцсетейПодзаголовокИнфографикаИзображениеОпросАудиоКарточкаТестИнжект супертегаHTML-кодСобытиеВопрос-ответВнешний лонгридЦитатаЗаголовокТекстПодкастТаблицаТильда!function(e){function r(r){for(var n,a,i=r[0],c=r[1],l=r[2],s=0,p=[];s<i.length;s++)a=i[s],Object.prototype.hasOwnProperty.call(o,a)&&o[a]&&p.push(o[a][0]),o[a]=0;for(n in c)Object.prototype.hasOwnProperty.call(c,n)&&(e[n]=c[n]);for(f&&f(r);p.length;)p.shift()();return u.push.apply(u,l||[]),t()}function t(){for(var e,r=0;r<u.length;r++){for(var t=u[r],n=!0,i=1;i<t.length;i++){var c=t[i];0!==o[c]&&(n=!1)}n&&(u.splice(r--,1),e=a(a.s=t[0]))}return e}var n={},o={1:0},u=[];function a(r){if(n[r])return n[r].exports;var t=n[r]={i:r,l:!1,exports:{}};return e[r].call(t.exports,t,t.exports,a),t.l=!0,t.exports}a.e=function(e){var r=[],t=o[e];if(0!==t)if(t)r.push(t[2]);else{var n=new Promise((function(r,n){t=o[e]=[r,n]}));r.push(t[2]=n);var u,i=document.createElement("script");i.charset="utf-8",i.timeout=120,a.nc&&i.setAttribute("nonce",a.nc),i.src=function(e){return a.p+"static/js/"+({}[e]||e)+"."+{3:"43a632ba",4:"5bba638d",5:"6f3cef3c"}[e]+".chunk.js"}(e);var c=new Error;u=function(r){i.onerror=i.onload=null,clearTimeout(l);var t=o[e];if(0!==t){if(t){var n=r&&("load"===r.type?"missing":r.type),u=r&&r.target&&r.target.src;c.message="Loading chunk "+e+" failed.\n("+n+": "+u+")",c.name="ChunkLoadError",c.type=n,c.request=u,t[1](c)}o[e]=void 0}};var l=setTimeout((function(){u({type:"timeout",target:i})}),12e4);i.onerror=i.onload=u,document.head.appendChild(i)}return Promise.all(r)},a.m=e,a.c=n,a.d=function(e,r,t){a.o(e,r)||Object.defineProperty(e,r,{enumerable:!0,get:t})},a.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},a.t=function(e,r){if(1&r&&(e=a(e)),8&r)return e;if(4&r&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var t=Object.create(null);if(a.r(t),Object.defineProperty(t,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&r&&"string"!=typeof e)for(var n in e)a.d(t,n,function(r){return e[r]}.bind(null,n));return t},a.n=function(e){var r=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return a.d(r,"a",r),r},a.o=function(e,r){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,r)},a.p="/",a.oe=function(e){throw console.error(e),e};var i=this.webpackJsonpdnd=this.webpackJsonpdnd||[],c=i.push.bind(i);i.push=r,i=i.slice();for(var l=0;l<i.length;l++)r(i[l]);var f=c;t()}([]) 100 кг узбекистанские тлеты Шохрух Бахтиёров и Алишер Юсупов боролись между собой за бронзовую награду. В захватывающей схватке победу одержал Юсупов и пополнил копилку сборной ещё одной бронзовой медалью.
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