https://uz.sputniknews.ru/20230206/vavilov-pochemu-kitayskiy-vozdushnyy-shar-vyzval-isteriku-v-ssha-32038305.html

Вавилов: почему китайский воздушный шар вызвал истерику в США?

Вавилов: почему китайский воздушный шар вызвал истерику в США?

Скандал из-за залетевшего на территорию Соединённых Штатов китайского аэростата, который сбили ВВС США, американские власти раздули специально.

2023-02-06T21:01+0500

2023-02-06T21:01+0500

2023-02-06T21:01+0500

видео

сша

китай

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Таким мнением поделился в интервью "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Как китайский шар оказался над территорией США? Почему американцы не сбили его сразу, а выждали несколько дней? Кому выгодно раздувать китайскую угрозу? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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вавилов почему китайский воздушный шар вызвал истерику в сша скандал из за залетевшего на территорию соединённых штатов китайского аэростата который сбили ввс сша американские власти раздули специально