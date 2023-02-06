https://uz.sputniknews.ru/20230206/video-pochemu-potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-okazalsya-bessmyslennym---ekspert-32022608.html
Видео: почему потолок цен на российскую нефть оказался бессмысленным - эксперт
Видео: почему потолок цен на российскую нефть оказался бессмысленным - эксперт
Санкции против российской нефти приведут к взрывному росту цен на топливо, считает эксперт по энергетике.
2023-02-06T13:27+0500
2023-02-06T13:27+0500
2023-02-06T13:32+0500
видео
нефть
россия
санкции
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Планы Запада по полному вытеснению российской нефти с мирового рынка обречена на провал, ведь это приведет к взрывному росту цен на черное золото. Основные покупатели нефти понимают это и никогда не пойдут на такой шаг. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Почему даже МВФ считает, что Россия не пострадает от потолка цен? Зачем в Лондоне создали параллельный газовый хаб для обхода механизма ценового потолка? Как изменится российский экспорт энергоресурсов в будущем? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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российская нефть санкции эмбарго почему бессмыслен потолок цен взрывной рост подорожание топливо энергоресурсы
российская нефть санкции эмбарго почему бессмыслен потолок цен взрывной рост подорожание топливо энергоресурсы
Видео: почему потолок цен на российскую нефть оказался бессмысленным - эксперт
13:27 06.02.2023 (обновлено: 13:32 06.02.2023)
Санкции против российской нефти приведут к взрывному росту цен на топливо, считает эксперт по энергетике.
Планы Запада по полному вытеснению российской нефти с мирового рынка обречена на провал, ведь это приведет к взрывному росту цен на черное золото. Основные покупатели нефти понимают это и никогда не пойдут на такой шаг.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Почему даже МВФ считает, что Россия не пострадает от потолка цен? Зачем в Лондоне создали параллельный газовый хаб для обхода механизма ценового потолка? Как изменится российский экспорт энергоресурсов в будущем? Обо всем этом смотрите в нашем видео
.