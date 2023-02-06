https://uz.sputniknews.ru/20230206/video-pochemu-potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-okazalsya-bessmyslennym---ekspert-32022608.html

Видео: почему потолок цен на российскую нефть оказался бессмысленным - эксперт

Видео: почему потолок цен на российскую нефть оказался бессмысленным - эксперт

Санкции против российской нефти приведут к взрывному росту цен на топливо, считает эксперт по энергетике.

2023-02-06T13:27+0500

2023-02-06T13:27+0500

2023-02-06T13:32+0500

видео

нефть

россия

санкции

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Планы Запада по полному вытеснению российской нефти с мирового рынка обречена на провал, ведь это приведет к взрывному росту цен на черное золото. Основные покупатели нефти понимают это и никогда не пойдут на такой шаг. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Почему даже МВФ считает, что Россия не пострадает от потолка цен? Зачем в Лондоне создали параллельный газовый хаб для обхода механизма ценового потолка? Как изменится российский экспорт энергоресурсов в будущем? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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