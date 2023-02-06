https://uz.sputniknews.ru/20230206/zasedanie-vysshego-gossoveta-soyuznogo-gosudarstva-proydet-v-aprele-mae-32015472.html
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в апреле-мае
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в апреле-мае
В воскресенье президент России Владимир Путин созвонился с белорусским лидером Александром Лукашенко.
2023-02-06T10:02+0500
2023-02-06T10:02+0500
2023-02-06T10:02+0500
россия
беларусь
россия
александр лукашенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/185/65/1856531_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_c563ef03c89f9a79e4f8ca31fe6dad52.jpg
ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства предварительно запланировано на апрель-май, сообщила пресс-служба белорусского лидера. В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Второй вопрос был посвящен предстоящей встрече, в ходе которой президенты намерены обсудить антисанкционное взаимодействие РФ и Белоруссии.
россия
беларусь
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/185/65/1856531_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_82c33cfff4af33226ba10898c04e456f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
заседание высшего госсовета союзное государство беларусь россия лукашенко путин созвонились обсудили
заседание высшего госсовета союзное государство беларусь россия лукашенко путин созвонились обсудили
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в апреле-мае
В воскресенье президент России Владимир Путин созвонился с белорусским лидером Александром Лукашенко.
ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства предварительно запланировано на апрель-май, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества. Первый - касательно двусторонних отношений. Президенты обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Второй вопрос был посвящен предстоящей встрече, в ходе которой президенты намерены обсудить антисанкционное взаимодействие РФ и Белоруссии.
"Третий - подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.