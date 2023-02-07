30-летие установления дипотношений между Туркменистаном Узбекистаном - исторические фото

Совещание глав государств и правительств тюркоязычных стран, 30-31 октября 1992. Президенты (слева направо) Казахстана Нурсултан Назарбаев, Туркменистана Сапармурат Ниязов, Узбекистана Ислам Каримов, Кыргызстана Аскар Акаев.
Совещание глав государств и правительств тюркоязычных стран, 30-31 октября 1992. Президенты (слева направо) Казахстана Нурсултан Назарбаев, Туркменистана Сапармурат Ниязов, Узбекистана Ислам Каримов, Кыргызстана Аскар Акаев.
Делегация Узбекистана на пленарном заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в Ашхабаде в декабре 1993 года. Справа Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.
Делегация Узбекистана на пленарном заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в Ашхабаде в декабре 1993 года. Справа Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) и президент Узбекистана Ислам Каримов (слева) на заседании в узком составе Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске 10 октября 2014 года.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) и президент Узбекистана Ислам Каримов (слева) на заседании в узком составе Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске 10 октября 2014 года.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева) и президент Узбекистана Ислам Каримов на международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития" в Ашхабаде.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева) и президент Узбекистана Ислам Каримов на международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития" в Ашхабаде.
Рабочий визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан, 20 мая 2017.
Рабочий визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан, 20 мая 2017.
В апреле 2018 года Узбекистан и Туркменистан подписали соглашение о торговых домах.
В апреле 2018 года Узбекистан и Туркменистан подписали соглашение о торговых домах.
В октябре 2022 года в столице Узбекистана прошла церемония открытия парка "Ашхабад" с участием президентов Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова.
В октябре 2022 года в столице Узбекистана прошла церемония открытия парка "Ашхабад" с участием президентов Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении лидера Туркменистана Сердара Бердимухамедова принял участие в церемонии торжественного открытия парка "Ташкент" в городе Ашхабаде.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении лидера Туркменистана Сердара Бердимухамедова принял участие в церемонии торжественного открытия парка "Ташкент" в городе Ашхабаде.
В ноябре 2022 года в Туркменистане состоялся фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов.
В ноябре 2022 года в Туркменистане состоялся фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов.
В рамках официального визита в Туркменистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Верхней палаты Парламента этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым и получил в подарок щенка алабая.
В рамках официального визита в Туркменистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Верхней палаты Парламента этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым и получил в подарок щенка алабая.
В 2022 году обсужден проект развития нового транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Индия".
В 2022 году обсужден проект развития нового транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Индия".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в октябре 2022 года подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в октябре 2022 года подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства.