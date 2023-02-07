30-летие установления дипотношений между Туркменистаном Узбекистаном - исторические фото

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева) и президент Узбекистана Ислам Каримов на международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития" в Ашхабаде.