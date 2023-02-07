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30-летие установления дипотношений между Туркменистаном Узбекистаном - исторические фото
30-летие установления дипотношений между Туркменистаном Узбекистаном - исторические фото
7 февраля отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Туркменистаном. Знаковые моменты взаимоотношений двух государств - в нашей фотоленте.
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30 летие установления дипотношений между туркменистаном узбекистаном исторические фото 7 февраля отмечают 30 летие установления дипломатических отношений между узбекистаном и туркменистаном знаковые моменты взаимоотношений двух государств в нашей фотоленте
30 летие установления дипотношений между туркменистаном узбекистаном исторические фото 7 февраля отмечают 30 летие установления дипломатических отношений между узбекистаном и туркменистаном знаковые моменты взаимоотношений двух государств в нашей фотоленте

30-летие установления дипотношений между Туркменистаном Узбекистаном - исторические фото

22:00 07.02.2023
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7 февраля отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Туркменистаном. Знаковые моменты взаимоотношений двух государств - в нашей фотоленте.
© Sputnik / Александр Поляков

Совещание глав государств и правительств тюркоязычных стран, 30-31 октября 1992. Президенты (слева направо) Казахстана Нурсултан Назарбаев, Туркменистана Сапармурат Ниязов, Узбекистана Ислам Каримов, Кыргызстана Аскар Акаев.

Совещание глав государств и правительств тюркоязычных стран, 30-31 октября 1992. Президенты (слева направо) Казахстана Нурсултан Назарбаев, Туркменистана Сапармурат Ниязов, Узбекистана Ислам Каримов, Кыргызстана Аскар Акаев. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александр Поляков

Совещание глав государств и правительств тюркоязычных стран, 30-31 октября 1992. Президенты (слева направо) Казахстана Нурсултан Назарбаев, Туркменистана Сапармурат Ниязов, Узбекистана Ислам Каримов, Кыргызстана Аскар Акаев.

© Sputnik / Александр Макаров

Делегация Узбекистана на пленарном заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в Ашхабаде в декабре 1993 года. Справа Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.

Делегация Узбекистана на пленарном заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в Ашхабаде в декабре 1993 года. Справа Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александр Макаров

Делегация Узбекистана на пленарном заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в Ашхабаде в декабре 1993 года. Справа Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.

© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) и президент Узбекистана Ислам Каримов (слева) на заседании в узком составе Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске 10 октября 2014 года.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) и президент Узбекистана Ислам Каримов (слева) на заседании в узком составе Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске 10 октября 2014 года. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Никольский
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) и президент Узбекистана Ислам Каримов (слева) на заседании в узком составе Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске 10 октября 2014 года.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева) и президент Узбекистана Ислам Каримов на международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития" в Ашхабаде.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева) и президент Узбекистана Ислам Каримов на международной конференции &quot;Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития&quot; в Ашхабаде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева) и президент Узбекистана Ислам Каримов на международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития" в Ашхабаде.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Рабочий визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан, 20 мая 2017.

Рабочий визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан, 20 мая 2017. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Рабочий визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан, 20 мая 2017.

© Пресс-служба Минвнешторга

В апреле 2018 года Узбекистан и Туркменистан подписали соглашение о торговых домах.

В апреле 2018 года Узбекистан и Туркменистан подписали соглашение о торговых домах. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба Минвнешторга

В апреле 2018 года Узбекистан и Туркменистан подписали соглашение о торговых домах.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В октябре 2022 года в столице Узбекистана прошла церемония открытия парка "Ашхабад" с участием президентов Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова.

В октябре 2022 года в столице Узбекистана прошла церемония открытия парка &quot;Ашхабад&quot; с участием президентов Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

В октябре 2022 года в столице Узбекистана прошла церемония открытия парка "Ашхабад" с участием президентов Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении лидера Туркменистана Сердара Бердимухамедова принял участие в церемонии торжественного открытия парка "Ташкент" в городе Ашхабаде.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении лидера Туркменистана Сердара Бердимухамедова принял участие в церемонии торжественного открытия парка &quot;Ташкент&quot; в городе Ашхабаде. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении лидера Туркменистана Сердара Бердимухамедова принял участие в церемонии торжественного открытия парка "Ташкент" в городе Ашхабаде.

© Министерство культуры Республики Узбекистан

В ноябре 2022 года в Туркменистане состоялся фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов.

В ноябре 2022 года в Туркменистане состоялся фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов. - Sputnik Узбекистан
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© Министерство культуры Республики Узбекистан

В ноябре 2022 года в Туркменистане состоялся фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В рамках официального визита в Туркменистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Верхней палаты Парламента этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым и получил в подарок щенка алабая.

В рамках официального визита в Туркменистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Верхней палаты Парламента этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым и получил в подарок щенка алабая. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

В рамках официального визита в Туркменистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Верхней палаты Парламента этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым и получил в подарок щенка алабая.

© Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан

В 2022 году обсужден проект развития нового транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Индия".

В 2022 году обсужден проект развития нового транспортного коридора &quot;Узбекистан – Туркменистан – Иран – Индия&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан

В 2022 году обсужден проект развития нового транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Индия".

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в октябре 2022 года подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в октябре 2022 года подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в октябре 2022 года подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства.

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