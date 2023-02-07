В Турции и Сирии разбирают завалы после землетрясения - шокирующие фото разрушений

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Тысячи людей из разных стран приехали в Турцию и Сирию, чтобы помочь разбирать завалы и искать выживших после сильнейшего за много лет землетрясения. Страшные и пронизанные болью фото из разрушенных районов - в нашей фотоподборке.