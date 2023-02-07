В Турции и Сирии разбирают завалы после землетрясения - шокирующие фото разрушений

Мужчина ищет людей в разрушенном здании в Адане, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Мужчина ищет людей в разрушенном здании в Адане, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Разрушенное в результате землетрясения здание в турецком городе Диярбакыр, 6 февраля 2023 года.
Разрушенное в результате землетрясения здание в турецком городе Диярбакыр, 6 февраля 2023 года.
Молодая женщина убирает мусор из разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Молодая женщина убирает мусор из разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Жители ищут выживших среди обломков рухнувших зданий после землетрясения в северо-западной сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией 6 февраля 2022 года.
Жители ищут выживших среди обломков рухнувших зданий после землетрясения в северо-западной сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией 6 февраля 2022 года.
Спасатели ищут выживших среди обломков рухнувших зданий в Кахраманмарасе, Турция, после землетрясения магнитудой 7,8 баллов, 7 февраля 2023 года.
Спасатели ищут выживших среди обломков рухнувших зданий в Кахраманмарасе, Турция, после землетрясения магнитудой 7,8 баллов, 7 февраля 2023 года.
На этом снимке с высоты птичьего полета видны последствия землетрясения в деревне Бесния недалеко от города Харим в северо-западной сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, 6 февраля 2022 года.
На этом снимке с высоты птичьего полета видны последствия землетрясения в деревне Бесния недалеко от города Харим в северо-западной сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, 6 февраля 2022 года.
Спасатели ищут выживших под обломками рухнувших зданий в Адане 6 февраля 2023 года.
Спасатели ищут выживших под обломками рухнувших зданий в Адане 6 февраля 2023 года.
Спасатели ищут людей под обломками рухнувших зданий в городе Сармада в северо-западной сирийской провинции Идлиб рано утром 6 февраля 2023 года.
Спасатели ищут людей под обломками рухнувших зданий в городе Сармада в северо-западной сирийской провинции Идлиб рано утром 6 февраля 2023 года.
Сирийские работники гражданской обороны и сил безопасности обыскивают обломки рухнувших зданий в Алеппо, Сирия, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Сирийские работники гражданской обороны и сил безопасности обыскивают обломки рухнувших зданий в Алеппо, Сирия, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Спасатели и местные жители разбирают завалы рухнувших зданий в городе Гарем недалеко от турецкой границы, провинция Идлиб, Сирия, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Спасатели и местные жители разбирают завалы рухнувших зданий в городе Гарем недалеко от турецкой границы, провинция Идлиб, Сирия, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Аварийные бригады ищут людей под обломками разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Аварийные бригады ищут людей под обломками разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Женщина разбирает обломки разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Женщина разбирает обломки разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.