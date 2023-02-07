Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20230207/32063397.html
В Турции и Сирии разбирают завалы после землетрясения - шокирующие фото разрушений
В Турции и Сирии разбирают завалы после землетрясения - шокирующие фото разрушений
Тысячи людей из разных стран приехали в Турцию и Сирию, чтобы помочь разбирать завалы и искать выживших после сильнейшего за много лет землетрясения. Страшные и пронизанные болью фото из разрушенных районов - в нашей фотоподборке.
2023-02-07T14:05+0500
2023-02-07T14:05+0500
фото
турция
сирия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/07/32063565_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_da37873a616b65cfba2e327e4535ee41.jpg
турция
сирия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/07/32063565_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29b682e779bd687042596fa0d4a36c00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото турция сирия землетрясение страшные печальные трагические эмоциональные фото разрушенные дома ищут пострадавших выживших разбирают завалы что сейчас происходит как выглядят районы после землетрясения
фото турция сирия землетрясение страшные печальные трагические эмоциональные фото разрушенные дома ищут пострадавших выживших разбирают завалы что сейчас происходит как выглядят районы после землетрясения

В Турции и Сирии разбирают завалы после землетрясения - шокирующие фото разрушений

14:05 07.02.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Тысячи людей из разных стран приехали в Турцию и Сирию, чтобы помочь разбирать завалы и искать выживших после сильнейшего за много лет землетрясения. Страшные и пронизанные болью фото из разрушенных районов - в нашей фотоподборке.
© AP Photo / Khalil Hamra

Мужчина ищет людей в разрушенном здании в Адане, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

Мужчина ищет людей в разрушенном здании в Адане, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AP Photo / Khalil Hamra

Мужчина ищет людей в разрушенном здании в Адане, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

© Sputnik / Sertac Kayar / Перейти в фотобанк

Разрушенное в результате землетрясения здание в турецком городе Диярбакыр, 6 февраля 2023 года.

Разрушенное в результате землетрясения здание в турецком городе Диярбакыр, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Sertac Kayar
/
Перейти в фотобанк

Разрушенное в результате землетрясения здание в турецком городе Диярбакыр, 6 февраля 2023 года.

© AP Photo / Mustafa Karali

Молодая женщина убирает мусор из разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

Молодая женщина убирает мусор из разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AP Photo / Mustafa Karali

Молодая женщина убирает мусор из разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

© AFP 2023 / Omar Haj Kadour

Жители ищут выживших среди обломков рухнувших зданий после землетрясения в северо-западной сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией 6 февраля 2022 года.

Жители ищут выживших среди обломков рухнувших зданий после землетрясения в северо-западной сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией 6 февраля 2022 года. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour

Жители ищут выживших среди обломков рухнувших зданий после землетрясения в северо-западной сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией 6 февраля 2022 года.

© AFP 2023 / Adem Altan

Спасатели ищут выживших среди обломков рухнувших зданий в Кахраманмарасе, Турция, после землетрясения магнитудой 7,8 баллов, 7 февраля 2023 года.

Спасатели ищут выживших среди обломков рухнувших зданий в Кахраманмарасе, Турция, после землетрясения магнитудой 7,8 баллов, 7 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2023 / Adem Altan

Спасатели ищут выживших среди обломков рухнувших зданий в Кахраманмарасе, Турция, после землетрясения магнитудой 7,8 баллов, 7 февраля 2023 года.

© AFP 2023 / Omar Haj Kadour

На этом снимке с высоты птичьего полета видны последствия землетрясения в деревне Бесния недалеко от города Харим в северо-западной сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, 6 февраля 2022 года.

На этом снимке с высоты птичьего полета видны последствия землетрясения в деревне Бесния недалеко от города Харим в северо-западной сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, 6 февраля 2022 года. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour

На этом снимке с высоты птичьего полета видны последствия землетрясения в деревне Бесния недалеко от города Харим в северо-западной сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, 6 февраля 2022 года.

© AFP 2023 / Can Erok

Спасатели ищут выживших под обломками рухнувших зданий в Адане 6 февраля 2023 года.

Спасатели ищут выживших под обломками рухнувших зданий в Адане 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2023 / Can Erok

Спасатели ищут выживших под обломками рухнувших зданий в Адане 6 февраля 2023 года.

© AFP 2023 / Muhammad Haj Hadour

Спасатели ищут людей под обломками рухнувших зданий в городе Сармада в северо-западной сирийской провинции Идлиб рано утром 6 февраля 2023 года.

Спасатели ищут людей под обломками рухнувших зданий в городе Сармада в северо-западной сирийской провинции Идлиб рано утром 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2023 / Muhammad Haj Hadour

Спасатели ищут людей под обломками рухнувших зданий в городе Сармада в северо-западной сирийской провинции Идлиб рано утром 6 февраля 2023 года.

© AP Photo / Omar Sanadiki

Сирийские работники гражданской обороны и сил безопасности обыскивают обломки рухнувших зданий в Алеппо, Сирия, понедельник, 6 февраля 2023 года.

Сирийские работники гражданской обороны и сил безопасности обыскивают обломки рухнувших зданий в Алеппо, Сирия, понедельник, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AP Photo / Omar Sanadiki

Сирийские работники гражданской обороны и сил безопасности обыскивают обломки рухнувших зданий в Алеппо, Сирия, понедельник, 6 февраля 2023 года.

© AP Photo / Ghaith Alsayed

Спасатели и местные жители разбирают завалы рухнувших зданий в городе Гарем недалеко от турецкой границы, провинция Идлиб, Сирия, понедельник, 6 февраля 2023 года.

Спасатели и местные жители разбирают завалы рухнувших зданий в городе Гарем недалеко от турецкой границы, провинция Идлиб, Сирия, понедельник, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Спасатели и местные жители разбирают завалы рухнувших зданий в городе Гарем недалеко от турецкой границы, провинция Идлиб, Сирия, понедельник, 6 февраля 2023 года.

© AP Photo / Mustafa Karali

Аварийные бригады ищут людей под обломками разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

Аварийные бригады ищут людей под обломками разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AP Photo / Mustafa Karali

Аварийные бригады ищут людей под обломками разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

© AP Photo / Mustafa Karali

Женщина разбирает обломки разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

Женщина разбирает обломки разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AP Photo / Mustafa Karali

Женщина разбирает обломки разрушенного здания в Газиантепе, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0