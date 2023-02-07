https://uz.sputniknews.ru/20230207/chto-obsudili-shavkat-mirziyoev-i-gurbanguly-berdymuxamedov-po-telefonu---podrobnosti-32086965.html

Что обсудили Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов по телефону - подробности

Что обсудили Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов по телефону - подробности

Мирзиёев и Бердымухамедов обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Туркменистаном.

2023-02-07T19:51+0500

2023-02-07T19:51+0500

2023-02-07T19:51+0500

политика

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

телефон

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник провел телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа и Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.В начале беседы лидеры обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Туркменистаном. Председатель Халк Маслахаты передал также искренние поздравления от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.В ходе разговора стороны особо выделили, что "все эти годы, опираясь на добрые традиции дружбы, добрососедства и доверия, узбекско-туркменские отношения продолжали динамично развиваться и в настоящее время достигли высочайшего уровня стратегического партнерства".По сообщению пресс-службы, "в знак взаимного уважения, состоялся обмен дружеской помощью" – из Туркменистана поступила партия сжиженного газа, а из Узбекистана отправлены современные автомобили скорой помощи.Кроме того, накануне прошли торжественные мероприятия и концерты в столицах двух стран с участием общественности, представителей национальных диаспор и дипломатического корпуса.Мирзиёев и Бердымухамедов отметили рост товарооборота и начало совместной работы по созданию приграничной торговой зоны "Шават-Дашогуз". Осуществляются важные проекты кооперации в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других отраслях.Также стороны отметили, что продолжается эффективное взаимодействие в сфере управления водными ресурсами и водопользования, в том числе в рамках действующей совместной водохозяйственной комиссии.Активно реализуются программы образовательного и культурно-гуманитарного обмена, в том числе между регионами Узбекистана и Туркменистана.Мирзиёев и Бердымухамедов подчеркнули возможности для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества и совместного продвижения стратегических проектов регионального значения.Они также обменялись мнениями по актуальной международной повестке.

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что обсудили шавкат мирзиёев и гурбангулы бердымухамедов по телефону подробности мирзиёев и бердымухамедов обменялись поздравлениями в связи с 30 летием установления дипломатических отношений между узбекистаном и туркменистаном