https://uz.sputniknews.ru/20230207/kaprin-yadernaya-meditsina-v-uzbekistane-uspeshno-razvivaetsya---video-32080006.html

Каприн: Ядерная медицина в Узбекистане успешно развивается - видео

Каприн: Ядерная медицина в Узбекистане успешно развивается - видео

Главный онколог Минздрава России высоко оценил перспективы развития радиофармакологии в Узбекистане.

2023-02-07T16:31+0500

2023-02-07T16:31+0500

2023-02-07T16:39+0500

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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн посетил Республиканский центр онкологии и радиологии в Ташкенте.Российский эксперт в интервью корреспонденту Sputnik высоко оценил перспективы развития ядерной медицины в стране.Ядерная медицина является одним из приоритетных направлений в онкологии. Если раньше в комплекс лечения онкозаболеваний входили хирургия, химиотерапия и радиотерапия, то теперь, с развитием радиофармакологии она становится важным аспектом лечения, подчеркнул врач.Между Российской Федерацией и Узбекистаном налажено многолетнее плодотворное сотрудничество в области здравоохранения, визит Андрея Каприна - это один из практических шагов реализации достигнутых договорённостейАндрей Каприн специализируется на разработке и внедрении эффективных методов диагностики и лечения рака, в том числе с применением методов ядерной медицины, организация противораковой борьбы.Является практикующим хирургом, проводит хирургические вмешательства при злокачественных опухолях органов малого таза и брюшной полости. Он также является президентом Ассоциации онкологов России и Ассоциации директоров и институтов онкологии и ренгенрадиологии стран СНГ и Евразии.Каприн является автором более чем 1400 научных публикаций и 50 монографий. За весомый вклад в развитие российского здравоохранения был удостоен государственных наград, в том числе - ордена Почета и ордена Пирогова.Напомним, в 2021 году специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии совместно с ведущим российским врачом-онкологом провели сложнейшую хирургическую операцию по реконструкции тазового кольца индивидуальным эндопротезом.Врачам из Узбекистана тогда помогал коллега из России — руководитель Московского городского научно-практического центра опухолей костей, мягких тканей и кожи, профессор Эльмар Мусаев.

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