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Каприн: Ядерная медицина в Узбекистане успешно развивается - видео
Каприн: Ядерная медицина в Узбекистане успешно развивается - видео
Главный онколог Минздрава России высоко оценил перспективы развития радиофармакологии в Узбекистане.
2023-02-07T16:31+0500
2023-02-07T16:31+0500
2023-02-07T16:39+0500
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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн посетил Республиканский центр онкологии и радиологии в Ташкенте.Российский эксперт в интервью корреспонденту Sputnik высоко оценил перспективы развития ядерной медицины в стране.Ядерная медицина является одним из приоритетных направлений в онкологии. Если раньше в комплекс лечения онкозаболеваний входили хирургия, химиотерапия и радиотерапия, то теперь, с развитием радиофармакологии она становится важным аспектом лечения, подчеркнул врач.Между Российской Федерацией и Узбекистаном налажено многолетнее плодотворное сотрудничество в области здравоохранения, визит Андрея Каприна - это один из практических шагов реализации достигнутых договорённостейАндрей Каприн специализируется на разработке и внедрении эффективных методов диагностики и лечения рака, в том числе с применением методов ядерной медицины, организация противораковой борьбы.Является практикующим хирургом, проводит хирургические вмешательства при злокачественных опухолях органов малого таза и брюшной полости. Он также является президентом Ассоциации онкологов России и Ассоциации директоров и институтов онкологии и ренгенрадиологии стран СНГ и Евразии.Каприн является автором более чем 1400 научных публикаций и 50 монографий. За весомый вклад в развитие российского здравоохранения был удостоен государственных наград, в том числе - ордена Почета и ордена Пирогова.Напомним, в 2021 году специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии совместно с ведущим российским врачом-онкологом провели сложнейшую хирургическую операцию по реконструкции тазового кольца индивидуальным эндопротезом.Врачам из Узбекистана тогда помогал коллега из России — руководитель Московского городского научно-практического центра опухолей костей, мягких тканей и кожи, профессор Эльмар Мусаев.
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главный онколог минздрава россии андрей каприн радиофармакология узбекистан ядерная медицина лечение онкологических заболеваний интервью
главный онколог минздрава россии андрей каприн радиофармакология узбекистан ядерная медицина лечение онкологических заболеваний интервью
Каприн: Ядерная медицина в Узбекистане успешно развивается - видео
16:31 07.02.2023 (обновлено: 16:39 07.02.2023)
Главный онколог Минздрава России высоко оценил перспективы развития радиофармакологии в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн посетил Республиканский центр онкологии и радиологии в Ташкенте.
Российский эксперт в интервью корреспонденту Sputnik
высоко оценил перспективы развития ядерной медицины в стране.
"Ядерная медицина является перспективной и отрадно, что в Узбекистане она успешно развивается. Исторически так сложилось, что в Узбекистане есть институт ядерной физики. В том числе здесь начали выпуск радионуклидов, радиофарм препаратов, которые являются очень успешными. Они помогают лечить пациентов с продвинутой стадией рака. Также в будущем эти препараты Узбекистан может поставлять в страны СНГ", - сказал он.
Ядерная медицина является одним из приоритетных направлений в онкологии. Если раньше в комплекс лечения онкозаболеваний входили хирургия, химиотерапия и радиотерапия, то теперь, с развитием радиофармакологии она становится важным аспектом лечения, подчеркнул врач.
Между Российской Федерацией и Узбекистаном налажено многолетнее плодотворное сотрудничество в области здравоохранения, визит Андрея Каприна - это один из практических шагов реализации достигнутых договорённостей
Андрей Каприн специализируется на разработке и внедрении эффективных методов диагностики и лечения рака, в том числе с применением методов ядерной медицины, организация противораковой борьбы.
Является практикующим хирургом, проводит хирургические вмешательства при злокачественных опухолях органов малого таза и брюшной полости. Он также является президентом Ассоциации онкологов России и Ассоциации директоров и институтов онкологии и ренгенрадиологии стран СНГ и Евразии.
Каприн является автором более чем 1400 научных публикаций и 50 монографий. За весомый вклад в развитие российского здравоохранения был удостоен государственных наград, в том числе - ордена Почета и ордена Пирогова.
Напомним, в 2021 году специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии совместно с ведущим российским врачом-онкологом провели сложнейшую хирургическую операцию по реконструкции тазового кольца индивидуальным эндопротезом.
Врачам из Узбекистана тогда помогал коллега из России — руководитель Московского городского научно-практического центра опухолей костей, мягких тканей и кожи, профессор Эльмар Мусаев.