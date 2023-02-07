https://uz.sputniknews.ru/20230207/nebolshoe-poxolodanie-prognoz-pogody-na-7-10-fevralya-32044431.html

Небольшое похолодание: прогноз погоды на 7-10 февраля

Небольшое похолодание: прогноз погоды на 7-10 февраля

Какая погода ожидается в ближайшие три дня на территории республики — читайте в нашем материале.

2023-02-07T08:03+0500

2023-02-07T08:03+0500

2023-02-07T08:03+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Во вторник территория Узбекистана будет находится под влиянием теплой воздушной массы. Об этом сообщает Узгидромет.На большей части территории республики ожидается погода без осадков, только 7 февраля в районах Ферганской долины возможен небольшой дождь. Температура воздуха во вторник 10-15° тепла, местами до 18° тепла.В среду, 8 февраля на территории Узбекистана ожидается вынос влажного воздуха с районов Средиземного моря. По республике местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. По областям Ферганской долины осадков не ожидается.Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла, местами до 17-20° тепла.9-10 февраля на территории Узбекистана ожидается отрог холодного антициклона, центр которого сформировался над Европейской территорией России.По республике временами пройдут осадки (дождь с переходом в снег). В предгорных и горных районах возможны сильные осадки.Температура воздуха будет понижаться. 9 февраля по большей части территории республики ночью и днем 4-9° тепла, 10 февраля ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза - 3° тепла. По северу республики температура понизится ночью до 7-12° мороза, по Устюрту до 15° мороза, днем до 2-7° мороза.7-9 февраля местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.

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