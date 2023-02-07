https://uz.sputniknews.ru/20230207/onkolog-rasskazal-o-proyavlyayuschixsya-vo-vremya-i-posle-edy-simptomax-raka-32043873.html
Онколог рассказал о проявляющихся во время и после еды симптомах рака
Онколог рассказал о проявляющихся во время и после еды симптомах рака
Какие признаки могут рассказать вам о развивающемся раке ЖКТ - читайте в нашем материале.
2023-02-07T07:01+0500
2023-02-07T07:01+0500
2023-02-07T07:01+0500
это интересно
рак
онкология
еда
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О развивающемся раке желудочно-кишечного тракта могут говорить необычные проявляющиеся во время и после еды симптомы. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.По словам Черемушкина, если у человека есть раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта или непроходимость ЖКТ из-за раковой опухоли, то у него появляются тянущие боли, отрыжка воздухом и икота во время или после еды. Он уточнил, что такие симптомы появляются на поздней стадии развития рака, когда опухоль уже перекрывает просвет кишечной трубки. При появлении этих признаков желудок и толстую кишку нужно сразу же обследовать, сказал Черемушкин, однако безопаснее регулярно проходить осмотры.
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онколог рассказал о проявляющихся во время и после еды симптомах рака какие признаки могут рассказать вам о развивающемся раке жкт читайте в нашем материале первые признаки первые симптомы
онколог рассказал о проявляющихся во время и после еды симптомах рака какие признаки могут рассказать вам о развивающемся раке жкт читайте в нашем материале первые признаки первые симптомы
Онколог рассказал о проявляющихся во время и после еды симптомах рака
Какие признаки могут рассказать вам о развивающемся раке ЖКТ - читайте в нашем материале.
О развивающемся раке желудочно-кишечного тракта могут говорить необычные проявляющиеся во время и после еды симптомы. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.
По словам Черемушкина, если у человека есть раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта или непроходимость ЖКТ из-за раковой опухоли, то у него появляются тянущие боли, отрыжка воздухом и икота во время или после еды.
"Также характерны тяжесть и чувство горечи. Эти симптомы сигнализируют о неблагополучии кишечной трубки верхнего отдела. Отмечу, что это уже не ранние признаки онкологии", — предупредил онколог.
Он уточнил, что такие симптомы появляются на поздней стадии развития рака, когда опухоль уже перекрывает просвет кишечной трубки. При появлении этих признаков желудок и толстую кишку нужно сразу же обследовать, сказал Черемушкин, однако безопаснее регулярно проходить осмотры.
"Особенно важно проходить регулярные обследования пациентам, у которых есть полипы на слизистых или происходит воспалительный процесс в желудке. Это прямая дорога к будущей опухоли", — сказал врач.