https://uz.sputniknews.ru/20230207/politolog-kazakov-ssha-pora-gotovit-plan-svoego-otstupleniya-iz-ukrainy--32051655.html

Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины

Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины

Все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над Россией на Украине, но сейчас эйфория начала спадать.

2023-02-07T12:38+0500

2023-02-07T12:38+0500

2023-02-07T12:38+0500

видео

сша

украина

россия

победа

мир

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США будут вынуждены в ближайшее время начать готовить информационную почву для прекращения своего участия в украинском конфликте, рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, советник руководителя фракции СРЗП в ГД России Александр Казаков. На какие группы раскололись американские элиты по украинскому вопросу? Почему Евросоюз не готов принять в свой состав Украину? В чем главная цель Зеленского? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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политолог казаков сша пора готовить план своего отступления из украины все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над россией на украине но сейчас эйфория начала спадать