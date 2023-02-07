https://uz.sputniknews.ru/20230207/politolog-kazakov-ssha-pora-gotovit-plan-svoego-otstupleniya-iz-ukrainy--32051655.html
Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины
Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины
Все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над Россией на Украине, но сейчас эйфория начала спадать.
2023-02-07T12:38+0500
2023-02-07T12:38+0500
2023-02-07T12:38+0500
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США будут вынуждены в ближайшее время начать готовить информационную почву для прекращения своего участия в украинском конфликте, рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, советник руководителя фракции СРЗП в ГД России Александр Казаков. На какие группы раскололись американские элиты по украинскому вопросу? Почему Евросоюз не готов принять в свой состав Украину? В чем главная цель Зеленского? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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политолог казаков сша пора готовить план своего отступления из украины все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над россией на украине но сейчас эйфория начала спадать
политолог казаков сша пора готовить план своего отступления из украины все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над россией на украине но сейчас эйфория начала спадать
Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины
Все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над Россией на Украине, но сейчас эйфория начала спадать.
США будут вынуждены в ближайшее время начать готовить информационную почву для прекращения своего участия в украинском конфликте, рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, советник руководителя фракции СРЗП в ГД России Александр Казаков. На какие группы раскололись американские элиты по украинскому вопросу? Почему Евросоюз не готов принять в свой состав Украину? В чем главная цель Зеленского? Обо всем этом смотрите в нашем видео.