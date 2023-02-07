https://uz.sputniknews.ru/20230207/predprinimatelyam-vremenno-priostanovyat-nachislenie-peney-po-nalogovomu-dolgu-32051483.html

Предпринимателям временно приостановят начисление пеней по налоговому долгу

Предпринимателям временно приостановят начисление пеней по налоговому долгу

До 1 апреля этого года к хозяйственным субъектам не будут применяться штрафы за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям.

2023-02-07T11:47+0500

2023-02-07T11:47+0500

2023-02-07T11:47+0500

экономика

предприниматели

предприниматель

налоги

долги

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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В Узбекистане временно приостановили начисление пеней по налоговому долгу предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Минюста республики.Принято постановление президента “О мерах поддержки субъектов предпринимательства в целях снижения негативного влияния резкого похолодания температуры воздуха на экономику”.Согласно постановлению, предпринимателям разрешается выплачивать налоговый долг с 1 марта по 1 июля 2023 года без процентов, без наложения дополнительных условий и без требований в рассрочку равными долями. Для действительности данного условия долг должен был увеличиться по состоянию на 1 февраля 2023 года по сравнению с 1 января 2023 года.Таким образом, пени по налоговой задолженности предпринимателей будут приостановлены до 1 апреля 2023 года.К субъектам хозяйствования также не будут применяться штрафы за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям до 1 апреля 2023 года.Выплаты, которые предприниматели должны были оплатить в декабре 2022 и январе 2023 года по государственным активам, приобретенным на условиях рассрочки платежа, включая начисление процентов и пеней за неуплату первоначального взноса, будут приостановлены до 1 апреля 2023 года.Кроме этого, к ним не будут применяться штрафы и пени за невыполнение условий контрактов, заключенных в рамках госзакупок в декабре 2022 года и январе 2023 года, из-за резкого похолодания температуры воздуха.Для предпринимателей, которые столкнулись с трудностями из-за резкого понижения температуры воздуха, до 1 апреля 2023 года будет приостановлено обязательное оформление судебных документов и документов других органов, связанных с начислениями в пользу государства.Согласно постановлению, им также предоставляется гарантия в размере до 50% от суммы кредита, выделенного на ремонт основных средств, пришедших в негодность из-за резкого понижения температуры воздуха, но не превышающая 2,5 млрд сумов всего.

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Sputnik Узбекистан

предпринимателям временно приостановят начисление пеней по налоговому долгу до 1 апреля этого года к хозяйственным субъектам не будут применяться штрафы за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям