https://uz.sputniknews.ru/20230207/seysmolog-zavyalov-iz-za-chego-nachalis-zemletryaseniya-v-turtsii---intervyu-32080354.html
Сейсмолог Завьялов: из-за чего начались землетрясения в Турции - интервью
Сейсмолог Завьялов: из-за чего начались землетрясения в Турции - интервью
Регион в Турции, где находился эпицентр землетрясения, до этого считался не сейсмоактивным. Именно поэтому подземные толчки разрушили так много домов, ведь построены они были с учетом совсем других норм.
2023-02-07T17:24+0500
2023-02-07T17:24+0500
2023-02-07T17:24+0500
видео
турция
землетрясение
интервью
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов. Об этом, а также о возможных причинах произошедшего смотрите в нашем видео.
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интервью сейсмолог завьялов из за чего начались землетрясения в турции регион в турции где находился эпицентр землетрясения до этого считался не сейсмоактивным именно поэтому подземные толчки разрушили так много домов ведь построены они были с учетом совсем других норм
интервью сейсмолог завьялов из за чего начались землетрясения в турции регион в турции где находился эпицентр землетрясения до этого считался не сейсмоактивным именно поэтому подземные толчки разрушили так много домов ведь построены они были с учетом совсем других норм
Сейсмолог Завьялов: из-за чего начались землетрясения в Турции - интервью
Регион в Турции, где находился эпицентр землетрясения, до этого считался не сейсмоактивным. Именно поэтому подземные толчки разрушили так много домов, ведь построены они были с учетом совсем других норм.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов. Об этом, а также о возможных причинах произошедшего смотрите в нашем видео.