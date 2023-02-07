https://uz.sputniknews.ru/20230207/seysmolog-zavyalov-iz-za-chego-nachalis-zemletryaseniya-v-turtsii---intervyu-32080354.html

Сейсмолог Завьялов: из-за чего начались землетрясения в Турции - интервью

Сейсмолог Завьялов: из-за чего начались землетрясения в Турции - интервью

Регион в Турции, где находился эпицентр землетрясения, до этого считался не сейсмоактивным. Именно поэтому подземные толчки разрушили так много домов, ведь построены они были с учетом совсем других норм.

2023-02-07T17:24+0500

2023-02-07T17:24+0500

2023-02-07T17:24+0500

видео

турция

землетрясение

интервью

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов. Об этом, а также о возможных причинах произошедшего смотрите в нашем видео.

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интервью сейсмолог завьялов из за чего начались землетрясения в турции регион в турции где находился эпицентр землетрясения до этого считался не сейсмоактивным именно поэтому подземные толчки разрушили так много домов ведь построены они были с учетом совсем других норм