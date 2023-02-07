https://uz.sputniknews.ru/20230207/skolko-v-uzbekistane-abonentov-sotovoy-svyazi---infografika-32082461.html
Сколько в Узбекистане абонентов сотовой связи - инфографика
Сколько в Узбекистане абонентов сотовой связи - инфографика
На каждые 100 жителей республики приходится 72 номера телефона, сообщает Госкомстат. Как росло число абонентов в последние пять лет, смотрите в инфографике от Sputnik.
2023-02-07T19:00+0500
2023-02-07T19:00+0500
2023-02-07T19:00+0500
инфографика
узбекистан
сотовая связь
статистика
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ТАШКЕНТ. 7 фев - Sputnik. В Узбекистане на 1 января 2023 года общее количество абонентов мобильной связи составляет 32,98 млн, сообщает Государственный комитет по статистике.Из них среди населения 26,96 млн абонентов. На практике это означает, что сейчас в Узбекистане на каждые 100 человек приходится по 72 телефона мобильной связи.За прошедшие пять лет этот показатель значительно вырос. Так, в 2017 году на 100 узбекистанцев приходилось 65 мобильных номеров. Как росло это число в последние годы, смотрите в нашей инфографике.
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инфографика количество абонентов сотовая связь число абонентов на 100 жителей государственный комитет по статистике госкомстат
инфографика количество абонентов сотовая связь число абонентов на 100 жителей государственный комитет по статистике госкомстат
Сколько в Узбекистане абонентов сотовой связи - инфографика
На каждые 100 жителей республики приходится 72 номера телефона, сообщает Госкомстат. Как росло число абонентов в последние пять лет, смотрите в инфографике от Sputnik.
ТАШКЕНТ. 7 фев - Sputnik.
В Узбекистане на 1 января 2023 года общее количество абонентов мобильной связи составляет 32,98 млн, сообщает
Государственный комитет по статистике.
Из них среди населения 26,96 млн абонентов. На практике это означает, что сейчас в Узбекистане на каждые 100 человек приходится по 72 телефона мобильной связи.
За прошедшие пять лет этот показатель значительно вырос. Так, в 2017 году на 100 узбекистанцев приходилось 65 мобильных номеров. Как росло это число в последние годы, смотрите в нашей инфографике.