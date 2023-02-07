https://uz.sputniknews.ru/20230207/skolko-v-uzbekistane-abonentov-sotovoy-svyazi---infografika-32082461.html

Сколько в Узбекистане абонентов сотовой связи - инфографика

Сколько в Узбекистане абонентов сотовой связи - инфографика

На каждые 100 жителей республики приходится 72 номера телефона, сообщает Госкомстат. Как росло число абонентов в последние пять лет, смотрите в инфографике от Sputnik.

2023-02-07T19:00+0500

2023-02-07T19:00+0500

2023-02-07T19:00+0500

инфографика

узбекистан

сотовая связь

статистика

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ТАШКЕНТ. 7 фев - Sputnik. В Узбекистане на 1 января 2023 года общее количество абонентов мобильной связи составляет 32,98 млн, сообщает Государственный комитет по статистике.Из них среди населения 26,96 млн абонентов. На практике это означает, что сейчас в Узбекистане на каждые 100 человек приходится по 72 телефона мобильной связи.За прошедшие пять лет этот показатель значительно вырос. Так, в 2017 году на 100 узбекистанцев приходилось 65 мобильных номеров. Как росло это число в последние годы, смотрите в нашей инфографике.

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