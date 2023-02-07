https://uz.sputniknews.ru/20230207/uzbekistanskie-bortsy-zavoevali-dve-medali-v-zagrebe-32051121.html
Узбекистанские борцы завоевали две медали в Загребе
Узбекистанские борцы завоевали две медали в Загребе
Как выступила сборная республики на международном турнире в Хорватии - читайте в нашем материале.
2023-02-07T09:04+0500
2023-02-07T09:04+0500
2023-02-07T09:04+0500
спорт
узбекистан
медаль
медали
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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали две медали на международный турнир по спортивной борьбе “Zagreb Open”. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что турнир проходил в Хорватии с 1 по 5 февраля. В рамках соревнования узбекистанские единоборцы участвовали в состязаниях по греко-римской и женской борьбе.По итогам поединков представители республики завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. Так, Ихтиёр Ботиров, выступавший в весовой категории до 55 кг, поднялся на вторую ступень пьедестала почёта, а Джамол Джумабоев вошёл в тройку лучших среди спортсменов в весе до 72 кг.
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узбекистанские борцы завоевали две медали в загребе как выступила сборная республики на международном турнире в хорватии читайте в нашем материале
узбекистанские борцы завоевали две медали в загребе как выступила сборная республики на международном турнире в хорватии читайте в нашем материале
Узбекистанские борцы завоевали две медали в Загребе
Как выступила сборная республики на международном турнире в Хорватии - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik.
Спортсмены из Узбекистана завоевали две медали на международный турнир по спортивной борьбе “Zagreb Open”. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что турнир проходил в Хорватии с 1 по 5 февраля. В рамках соревнования узбекистанские единоборцы участвовали в состязаниях по греко-римской и женской борьбе.
По итогам поединков представители республики завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. Так, Ихтиёр Ботиров, выступавший в весовой категории до 55 кг, поднялся на вторую ступень пьедестала почёта, а Джамол Джумабоев вошёл в тройку лучших среди спортсменов в весе до 72 кг.