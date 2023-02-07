https://uz.sputniknews.ru/20230207/uzbekistanskie-bortsy-zavoevali-dve-medali-v-zagrebe-32051121.html

Узбекистанские борцы завоевали две медали в Загребе

Узбекистанские борцы завоевали две медали в Загребе

Как выступила сборная республики на международном турнире в Хорватии - читайте в нашем материале.

2023-02-07T09:04+0500

2023-02-07T09:04+0500

2023-02-07T09:04+0500

спорт

узбекистан

медаль

медали

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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали две медали на международный турнир по спортивной борьбе “Zagreb Open”. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что турнир проходил в Хорватии с 1 по 5 февраля. В рамках соревнования узбекистанские единоборцы участвовали в состязаниях по греко-римской и женской борьбе.По итогам поединков представители республики завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. Так, Ихтиёр Ботиров, выступавший в весовой категории до 55 кг, поднялся на вторую ступень пьедестала почёта, а Джамол Джумабоев вошёл в тройку лучших среди спортсменов в весе до 72 кг.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанские борцы завоевали две медали в загребе как выступила сборная республики на международном турнире в хорватии читайте в нашем материале