https://uz.sputniknews.ru/20230207/uzbekistanskix-sportsmenov-vyvezli-iz-ochaga-zemletryaseniya-32062786.html
Узбекистанских спортсменов вывезли из очага землетрясения
Узбекистанских спортсменов вывезли из очага землетрясения
Молодежная сборная республики по спортивной борьбе принимала участие в международных соревнованиях в Турции.
2023-02-07T10:57+0500
2023-02-07T10:57+0500
2023-02-07T11:02+0500
происшествия
узбекистан
турция
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Молодежную сборную Узбекистана по спортивной борьбе вывезли из очага землетрясения. Спортсмены не пострадали, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Узбекистанские спортсмены приехали в турецкий город Кахраманмараш для участия в международных соревнованиях. Сейчас при содействии Посольства Узбекистана в Турции команда уже добралась до Анкары. Никто из спортсменов не пострадал.В ближайшее время ребята отправятся в Стамбул, откуда вылетят в Ташкент, сообщили в пресс-службе. За ними в Турцию вылетел генеральный секретарь Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Шухрат Мамадалиев.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.
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узбекистанцы турция землетрясение молодежная сборная по борьбе вывезли из зоны бедствия посольство узбекистана в турции анкара стамбул
узбекистанцы турция землетрясение молодежная сборная по борьбе вывезли из зоны бедствия посольство узбекистана в турции анкара стамбул
Узбекистанских спортсменов вывезли из очага землетрясения
10:57 07.02.2023 (обновлено: 11:02 07.02.2023)
Молодежная сборная республики по спортивной борьбе принимала участие в международных соревнованиях в Турции.
ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Молодежную сборную Узбекистана по спортивной борьбе вывезли из очага землетрясения. Спортсмены не пострадали, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Узбекистанские спортсмены приехали в турецкий город Кахраманмараш для участия в международных соревнованиях. Сейчас при содействии Посольства Узбекистана в Турции команда уже добралась до Анкары. Никто из спортсменов не пострадал.
В ближайшее время ребята отправятся в Стамбул, откуда вылетят в Ташкент, сообщили в пресс-службе. За ними в Турцию вылетел генеральный секретарь Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Шухрат Мамадалиев.
Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.
Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.