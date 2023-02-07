https://uz.sputniknews.ru/20230207/uzbekistanskix-sportsmenov-vyvezli-iz-ochaga-zemletryaseniya-32062786.html

Узбекистанских спортсменов вывезли из очага землетрясения

Узбекистанских спортсменов вывезли из очага землетрясения

Молодежная сборная республики по спортивной борьбе принимала участие в международных соревнованиях в Турции.

2023-02-07T10:57+0500

2023-02-07T10:57+0500

2023-02-07T11:02+0500

происшествия

узбекистан

турция

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Молодежную сборную Узбекистана по спортивной борьбе вывезли из очага землетрясения. Спортсмены не пострадали, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Узбекистанские спортсмены приехали в турецкий город Кахраманмараш для участия в международных соревнованиях. Сейчас при содействии Посольства Узбекистана в Турции команда уже добралась до Анкары. Никто из спортсменов не пострадал.В ближайшее время ребята отправятся в Стамбул, откуда вылетят в Ташкент, сообщили в пресс-службе. За ними в Турцию вылетел генеральный секретарь Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Шухрат Мамадалиев.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.

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