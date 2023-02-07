https://uz.sputniknews.ru/20230207/v-menya-nikto-ne-veril-kak-osobennyy-master-remontiruet-telefony-bez-pomoschi-ruk-32091212.html

"В меня никто не верил". Как особенный мастер ремонтирует телефоны без помощи рук

"В меня никто не верил". Как особенный мастер ремонтирует телефоны без помощи рук

Житель Пскента Дилмурод Жаборов родился с патологией конечностей: он не может самостоятельно передвигаться и работать руками. Как самоучка стал успешным мастером по ремонту электротехники - смотрите в нашем сюжете.

2023-02-07T21:31+0500

2023-02-07T21:31+0500

2023-02-07T21:31+0500

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узбекские мастера

телефон

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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Житель Пскента (Ташкентская область) Дилмурод Жаборов родился с врожденной патологией конечностей: он не может самостоятельно передвигаться и работать руками. Однако это не помешало ему стать успешным мастером по ремонту электротехники.Из-за недуга Дилмурод не мог посещать школу. Также у него не было возможности обучаться на дому. Ему приходилось всему учиться самостоятельно. В этом ему помогали книги младшего брата, который получал образование в школе. По ним Дилмурод научился читать и писать.Этого ему было мало - он стремился освоить какую-нибудь профессию. Определить его будущее помог случай: в доме постоянно ломался телевизор.Уже 25 лет Дилмурод успешно занимается ремонтом техники, хотя поначалу никто в него не верил.Он вспоминает, как отец отговаривал его от этого трудного дела. Когда он сломал несколько устройств, то к мнению отца присоединились и радиомастера, которые убеждали Дилмурода, что он не сможет это освоить.Поверили в Дилмурода уже после того, как он починил соседский телевизор. К слову, это был первый его заказ.Сейчас Дилмурод может ремонтировать телефоны любой модели. Когда появляется новая марка смартфона, он его полностью разбирает и изучает. Это помогает ему не отставать от технических трендов.Кроме этого, он вырастил и обучил более 10 мастеров. Желающих научиться у него много.Дилмурод убежден, что каждый человек - хозяин своей судьбы. Главное – верить в себя и не сдаваться.Как живет и работает мастер Дилмурод Жаборов – смотрите в нашем видео.

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2023

Рамиз Бахтияров https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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Рамиз Бахтияров https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

в меня никто не верил как особенный мастер ремонтирует телефоны без помощи рук житель пскента дилмурод жаборов родился с патологией конечностей он не может самостоятельно передвигаться и работать руками как мастер самоучка стал успешным мастером по ремонту электротехники смотрите в нашем сюжете