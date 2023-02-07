https://uz.sputniknews.ru/20230207/v-menya-nikto-ne-veril-kak-osobennyy-master-remontiruet-telefony-bez-pomoschi-ruk-32091212.html
"В меня никто не верил". Как особенный мастер ремонтирует телефоны без помощи рук
"В меня никто не верил". Как особенный мастер ремонтирует телефоны без помощи рук
Житель Пскента Дилмурод Жаборов родился с патологией конечностей: он не может самостоятельно передвигаться и работать руками. Как самоучка стал успешным мастером по ремонту электротехники - смотрите в нашем сюжете.
2023-02-07T21:31+0500
2023-02-07T21:31+0500
2023-02-07T21:31+0500
видео
узбекские мастера
телефон
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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Житель Пскента (Ташкентская область) Дилмурод Жаборов родился с врожденной патологией конечностей: он не может самостоятельно передвигаться и работать руками. Однако это не помешало ему стать успешным мастером по ремонту электротехники.Из-за недуга Дилмурод не мог посещать школу. Также у него не было возможности обучаться на дому. Ему приходилось всему учиться самостоятельно. В этом ему помогали книги младшего брата, который получал образование в школе. По ним Дилмурод научился читать и писать.Этого ему было мало - он стремился освоить какую-нибудь профессию. Определить его будущее помог случай: в доме постоянно ломался телевизор.Уже 25 лет Дилмурод успешно занимается ремонтом техники, хотя поначалу никто в него не верил.Он вспоминает, как отец отговаривал его от этого трудного дела. Когда он сломал несколько устройств, то к мнению отца присоединились и радиомастера, которые убеждали Дилмурода, что он не сможет это освоить.Поверили в Дилмурода уже после того, как он починил соседский телевизор. К слову, это был первый его заказ.Сейчас Дилмурод может ремонтировать телефоны любой модели. Когда появляется новая марка смартфона, он его полностью разбирает и изучает. Это помогает ему не отставать от технических трендов.Кроме этого, он вырастил и обучил более 10 мастеров. Желающих научиться у него много.Дилмурод убежден, что каждый человек - хозяин своей судьбы. Главное – верить в себя и не сдаваться.Как живет и работает мастер Дилмурод Жаборов – смотрите в нашем видео.
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в меня никто не верил как особенный мастер ремонтирует телефоны без помощи рук житель пскента дилмурод жаборов родился с патологией конечностей он не может самостоятельно передвигаться и работать руками как мастер самоучка стал успешным мастером по ремонту электротехники смотрите в нашем сюжете
в меня никто не верил как особенный мастер ремонтирует телефоны без помощи рук житель пскента дилмурод жаборов родился с патологией конечностей он не может самостоятельно передвигаться и работать руками как мастер самоучка стал успешным мастером по ремонту электротехники смотрите в нашем сюжете
"В меня никто не верил". Как особенный мастер ремонтирует телефоны без помощи рук
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Житель Пскента Дилмурод Жаборов родился с патологией конечностей: он не может самостоятельно передвигаться и работать руками. Как самоучка стал успешным мастером по ремонту электротехники - смотрите в нашем сюжете.
ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Житель Пскента (Ташкентская область) Дилмурод Жаборов родился с врожденной патологией конечностей: он не может самостоятельно передвигаться и работать руками. Однако это не помешало ему стать успешным мастером по ремонту электротехники.
Из-за недуга Дилмурод не мог посещать школу. Также у него не было возможности обучаться на дому. Ему приходилось всему учиться самостоятельно. В этом ему помогали книги младшего брата, который получал образование в школе. По ним Дилмурод научился читать и писать.
Этого ему было мало - он стремился освоить какую-нибудь профессию. Определить его будущее помог случай: в доме постоянно ломался телевизор.
"Когда к нам домой приходили мастера чинить наш телевизор, я наблюдал за ними. Так у меня появился интерес к ремонту радиотехники", - рассказывает Жаборов.
Уже 25 лет Дилмурод успешно занимается ремонтом техники, хотя поначалу никто в него не верил.
Он вспоминает, как отец отговаривал его от этого трудного дела. Когда он сломал несколько устройств, то к мнению отца присоединились и радиомастера, которые убеждали Дилмурода, что он не сможет это освоить.
"Я всем отвечал: "Нет, я все равно научусь этому делу!", - вспоминает мастер.
Поверили в Дилмурода уже после того, как он починил соседский телевизор. К слову, это был первый его заказ.
"После ремонта этого телевизора, я начал верить в себя. Я понял, что и дальше справлюсь с этой работой", - вспоминает мастер.
Сейчас Дилмурод может ремонтировать телефоны любой модели. Когда появляется новая марка смартфона, он его полностью разбирает и изучает. Это помогает ему не отставать от технических трендов.
Кроме этого, он вырастил и обучил более 10 мастеров. Желающих научиться у него много.
"Я сам никогда нигде не учился, поэтому, когда мои ученики называют меня устозом (учителем), меня переполняют чувства гордости и радости. Я словно окрыляюсь. После этого мне хочется еще набрать новых учеников и работать над собой", - говорит он.
Дилмурод убежден, что каждый человек - хозяин своей судьбы. Главное – верить в себя и не сдаваться.
Как живет и работает мастер Дилмурод Жаборов – смотрите в нашем видео.