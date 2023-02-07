https://uz.sputniknews.ru/20230207/v-tashkente-proydet-sovmestnaya-nauchnaya-konferentsiya-rossii-i-uzbekistana---kaprin-32085173.html
В Ташкенте пройдет международная онкологическая конференция - Каприн
В Ташкенте пройдет международная онкологическая конференция - Каприн
В рамках визита Каприн встретился с президентом Академии наук Узбекистана Бехзодом Юлдашевым и представителями учреждений в области ядерной медицины.
2023-02-07T20:40+0500
2023-02-07T20:40+0500
2023-02-07T20:54+0500
общество
ташкент
конференция
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В октябре в Ташкенте пройдет совместная научная конференция России и Узбекистана, участники которой обсудят вопросы комбинированного комплексного лечения онкологических и других заболеваний. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.В рамках визита Каприн встретился с президентом Академии наук Узбекистана Бехзодом Юлдашевым и представителями учреждений в области ядерной медицины. Они обсудили подготовку к международной научной конференции.Международную научную конференцию приурочат к 80-летию Академии наук Узбекистана. В ней примут участие ведущие научные деятели со всего мира.В ходе визита Каприн также посетил Институт ядерной физики, где налажено производство и хранение радионуклидов. По его словам, успешный выпуск радионуклидов и радиофармпрепаратов помогут в лечении пациентов даже с продвинутой стадией рака. Карпин отметил, что между Россией и Узбекистаном налажено многолетнее плодотворное сотрудничество в области здравоохранения.
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
в ташкенте пройдет совместная научная конференция россии и узбекистана каприн в рамках визита каприн встретился с президентом академии наук узбекистана бехзодом юлдашевым и представителями учреждений в области ядерной медицины
в ташкенте пройдет совместная научная конференция россии и узбекистана каприн в рамках визита каприн встретился с президентом академии наук узбекистана бехзодом юлдашевым и представителями учреждений в области ядерной медицины
В Ташкенте пройдет международная онкологическая конференция - Каприн
20:40 07.02.2023 (обновлено: 20:54 07.02.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В рамках визита Каприн встретился с президентом Академии наук Узбекистана Бехзодом Юлдашевым и представителями учреждений в области ядерной медицины.
ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В октябре в Ташкенте пройдет совместная научная конференция России и Узбекистана, участники которой обсудят вопросы комбинированного комплексного лечения онкологических и других заболеваний. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
В рамках визита Каприн встретился с президентом Академии наук Узбекистана Бехзодом Юлдашевым и представителями учреждений в области ядерной медицины. Они обсудили подготовку к международной научной конференции.
"На конференции мы обсудим вопросы комбинированного комплексного лечения онкологических, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний с помощью радионуклидной терапии. Это новое направление, которое считается очень перспективным", - рассказал Каприн.
Международную научную конференцию приурочат к 80-летию Академии наук Узбекистана. В ней примут участие ведущие научные деятели со всего мира.
В ходе визита Каприн также посетил Институт ядерной физики, где налажено производство и хранение радионуклидов. По его словам, успешный выпуск радионуклидов и радиофармпрепаратов помогут в лечении пациентов даже с продвинутой стадией рака.
Карпин отметил, что между Россией и Узбекистаном налажено многолетнее плодотворное сотрудничество в области здравоохранения.
"Будем больше развивать наше сотрудничество, помогать и учиться у друг друга. Чтобы новые перспективные технологии переходили нашим пациентам", - добавил он