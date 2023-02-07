https://uz.sputniknews.ru/20230207/v-tashkente-proydet-sovmestnaya-nauchnaya-konferentsiya-rossii-i-uzbekistana---kaprin-32085173.html

В Ташкенте пройдет международная онкологическая конференция - Каприн

В Ташкенте пройдет международная онкологическая конференция - Каприн

В рамках визита Каприн встретился с президентом Академии наук Узбекистана Бехзодом Юлдашевым и представителями учреждений в области ядерной медицины.

2023-02-07T20:40+0500

2023-02-07T20:40+0500

2023-02-07T20:54+0500

общество

ташкент

конференция

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В октябре в Ташкенте пройдет совместная научная конференция России и Узбекистана, участники которой обсудят вопросы комбинированного комплексного лечения онкологических и других заболеваний. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.В рамках визита Каприн встретился с президентом Академии наук Узбекистана Бехзодом Юлдашевым и представителями учреждений в области ядерной медицины. Они обсудили подготовку к международной научной конференции.Международную научную конференцию приурочат к 80-летию Академии наук Узбекистана. В ней примут участие ведущие научные деятели со всего мира.В ходе визита Каприн также посетил Институт ядерной физики, где налажено производство и хранение радионуклидов. По его словам, успешный выпуск радионуклидов и радиофармпрепаратов помогут в лечении пациентов даже с продвинутой стадией рака. Карпин отметил, что между Россией и Узбекистаном налажено многолетнее плодотворное сотрудничество в области здравоохранения.

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2023

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Рамиз Бахтияров https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

в ташкенте пройдет совместная научная конференция россии и узбекистана каприн в рамках визита каприн встретился с президентом академии наук узбекистана бехзодом юлдашевым и представителями учреждений в области ядерной медицины