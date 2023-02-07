https://uz.sputniknews.ru/20230207/velosipedistki-iz-uzbekistana-shturmuyut-mejdunarodnye-sorevnovaniya-v-turtsii-32052040.html
Велосипедистки из Узбекистана штурмуют международные соревнования в Турции
Велосипедистки из Узбекистана штурмуют международные соревнования в Турции
Первые два места на велогонке заняли спортсменки из Узбекистана. Подробности - в нашем материале.
2023-02-07T15:43+0500
2023-02-07T15:43+0500
2023-02-07T15:43+0500
спорт
велосипед
узбекистан
соревнования
турция
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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Узбекистанские спортсменки завоевали две медали на соревнования по шоссейной велогонке "GRAND Prix Apollo Temple". Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Известно, что на соревнованиях в Турции сборная Узбекистана преодолела успешно маршрут протяжённостью 85 км.Так, узбекистанка Севинч Юлдашева пересекла финишную черту первой, второй стала также уроженка республики Екатерина Кнебелева, тройку лидеров замкнула Фаина Потапова из Казахстана. Стоит отметить, что благодаря этому результату узбекистанские спортсменки, вошедшие в десятку лучших, заработали рейтинговые очки на пути к Олимпиаде в Париже.Результаты сборной республике на шоссейной велогонке на 85 км выглядят следующим образом:
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велосипедистки из узбекистана штурмуют международные соревнования в турции первые два места на велогонке заняли спортсменки из узбекистана подробности в нашем материале
велосипедистки из узбекистана штурмуют международные соревнования в турции первые два места на велогонке заняли спортсменки из узбекистана подробности в нашем материале
Велосипедистки из Узбекистана штурмуют международные соревнования в Турции
Первые два места на велогонке заняли спортсменки из Узбекистана. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Узбекистанские спортсменки завоевали две медали на соревнования по шоссейной велогонке "GRAND Prix Apollo Temple". Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Известно, что на соревнованиях в Турции сборная Узбекистана преодолела успешно маршрут протяжённостью 85 км.
Так, узбекистанка Севинч Юлдашева пересекла финишную черту первой, второй стала также уроженка республики Екатерина Кнебелева, тройку лидеров замкнула Фаина Потапова из Казахстана.
Стоит отметить, что благодаря этому результату узбекистанские спортсменки, вошедшие в десятку лучших, заработали рейтинговые очки на пути к Олимпиаде в Париже.
Результаты сборной республике на шоссейной велогонке на 85 км выглядят следующим образом:
1. Севинч Юлдошева (Узбекистан) – 40 (очков)
2. Екатерина Кнебелева (Узбекистан) – 30
3. Фаина Потапова (Казахстан) – 25
4. София Каримова (Узбекистан) – 20
6. Нафосат Кузиева (Узбекистан) – 10
8. Мохинабону Элмуродова (Узбекистан) – 3.