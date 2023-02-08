https://uz.sputniknews.ru/20230208/bolshoe-serdtse-u-nashego-naroda-uzbekistantsy-sobirayut-gumpomosch-dlya-turtsii---video-32120377.html

"Большое сердце у нашего народа": узбекистанцы собирают гумпомощь для Турции - видео

"Большое сердце у нашего народа": узбекистанцы собирают гумпомощь для Турции - видео

Чартерные рейсы с предметами первой необходимости для жителей пострадавших районов вылетят в зону бедствия в ближайшие дни.

2023-02-08T21:12+0500

2023-02-08T21:12+0500

2023-02-08T21:12+0500

видео

турция

ташкент

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/08/32119699_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_4541d8b0a9f1c1aa0074e07a378071b2.png

В Ташкенте открылся пункт сбора благотворительной помощи для пострадавших при землетрясениях в Турции. Его организовала Торгово-промышленная палата совместно с Союзом молодежи Узбекистана при поддержке нескольких турецких организаций. "Не только бизнесмены, но и простой народ, простые семьи приносят помощь... Большое сердце у нашего народа", - говорит координатор центра.О том, как предприниматели и узбекистанцы помогают пострадавшим в Турции – смотрите в материале Sputnik.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент пункт сбора гуманитарная помощь пострадавшие районы землетрясение турция