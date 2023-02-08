https://uz.sputniknews.ru/20230208/bolshoe-serdtse-u-nashego-naroda-uzbekistantsy-sobirayut-gumpomosch-dlya-turtsii---video-32120377.html
"Большое сердце у нашего народа": узбекистанцы собирают гумпомощь для Турции - видео
"Большое сердце у нашего народа": узбекистанцы собирают гумпомощь для Турции - видео
Чартерные рейсы с предметами первой необходимости для жителей пострадавших районов вылетят в зону бедствия в ближайшие дни.
2023-02-08T21:12+0500
2023-02-08T21:12+0500
2023-02-08T21:12+0500
видео
турция
ташкент
гуманитарная помощь
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В Ташкенте открылся пункт сбора благотворительной помощи для пострадавших при землетрясениях в Турции. Его организовала Торгово-промышленная палата совместно с Союзом молодежи Узбекистана при поддержке нескольких турецких организаций. "Не только бизнесмены, но и простой народ, простые семьи приносят помощь... Большое сердце у нашего народа", - говорит координатор центра.О том, как предприниматели и узбекистанцы помогают пострадавшим в Турции – смотрите в материале Sputnik.
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узбекистан ташкент пункт сбора гуманитарная помощь пострадавшие районы землетрясение турция
узбекистан ташкент пункт сбора гуманитарная помощь пострадавшие районы землетрясение турция
"Большое сердце у нашего народа": узбекистанцы собирают гумпомощь для Турции - видео
Чартерные рейсы с предметами первой необходимости для жителей пострадавших районов вылетят в зону бедствия в ближайшие дни.
В Ташкенте открылся пункт сбора благотворительной помощи для пострадавших при землетрясениях в Турции.
Его организовала Торгово-промышленная палата совместно с Союзом молодежи Узбекистана при поддержке нескольких турецких организаций.
"Не только бизнесмены, но и простой народ, простые семьи приносят помощь... Большое сердце у нашего народа", - говорит координатор центра.
О том, как предприниматели и узбекистанцы помогают пострадавшим в Турции – смотрите в материале Sputnik
.