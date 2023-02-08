https://uz.sputniknews.ru/20230208/ischenko-ob-ugroze-iz-yaponii-realnyx-poteryax-vsu-i-breshi-v-pvo-ssha-32092954.html

Ищенко об угрозе из Японии, реальных потерях ВСУ и бреши в ПВО США

Ищенко об угрозе из Японии, реальных потерях ВСУ и бреши в ПВО США

Украина хочет втянуть армии стран НАТО в украинский конфликт, запрашивая дальнобойные ракеты и истребители.

2023-02-08T10:59+0500

2023-02-08T10:59+0500

2023-02-08T10:59+0500

видео

япония

сша

украина

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ракета

ракеты

истребитель

конфликт

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При этом на Западе есть как "ястребы", готовые к такому повороту событий, так и адекватные политики, осознающие все угрозы. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Как Россия может ответить на использование авиации НАТО на Украине? Почему история с китайским аэростатом над США заставит все армии мира пересмотреть свои системы ПВО? Зачем Германия хочет отправить на Украину старые танки Leopard 1, многие из которых не на ходу? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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ищенко об угрозе из японии реальных потерях всу и бреши в пво сша украина хочет втянуть армии стран нато в украинский конфликт запрашивая дальнобойные ракеты и истребители