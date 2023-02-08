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Ищенко об угрозе из Японии, реальных потерях ВСУ и бреши в ПВО США
Ищенко об угрозе из Японии, реальных потерях ВСУ и бреши в ПВО США
Украина хочет втянуть армии стран НАТО в украинский конфликт, запрашивая дальнобойные ракеты и истребители.
2023-02-08T10:59+0500
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видео
япония
сша
украина
нато
ракета
ракеты
истребитель
конфликт
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При этом на Западе есть как "ястребы", готовые к такому повороту событий, так и адекватные политики, осознающие все угрозы. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Как Россия может ответить на использование авиации НАТО на Украине? Почему история с китайским аэростатом над США заставит все армии мира пересмотреть свои системы ПВО? Зачем Германия хочет отправить на Украину старые танки Leopard 1, многие из которых не на ходу? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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ищенко об угрозе из японии реальных потерях всу и бреши в пво сша украина хочет втянуть армии стран нато в украинский конфликт запрашивая дальнобойные ракеты и истребители
ищенко об угрозе из японии реальных потерях всу и бреши в пво сша украина хочет втянуть армии стран нато в украинский конфликт запрашивая дальнобойные ракеты и истребители

Ищенко об угрозе из Японии, реальных потерях ВСУ и бреши в ПВО США

10:59 08.02.2023
© Sputnik
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Украина хочет втянуть армии стран НАТО в украинский конфликт, запрашивая дальнобойные ракеты и истребители.
При этом на Западе есть как "ястребы", готовые к такому повороту событий, так и адекватные политики, осознающие все угрозы. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Как Россия может ответить на использование авиации НАТО на Украине? Почему история с китайским аэростатом над США заставит все армии мира пересмотреть свои системы ПВО? Зачем Германия хочет отправить на Украину старые танки Leopard 1, многие из которых не на ходу? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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